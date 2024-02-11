https://ria.ru/20240211/larin-1926745639.html

Умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Умер заслуженный артист России Юрий Ларин - РИА Новости, 11.02.2024

Умер заслуженный артист России Юрий Ларин

Заслуженный артист России, тубист Юрий Ларин умер на 85-м году жизни, информацию об этом разместили профильные сообщества во "Вконтакте". РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:19

2024-02-11T22:19

2024-02-11T23:31

культура

россия

московская консерватория имени п. и. чайковского

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заслуженный артист России, тубист Юрий Ларин умер на 85-м году жизни, информацию об этом разместили профильные сообщества во "Вконтакте"."Ушел из жизни Ларин Юрий Яковлевич. Заслуженный артист России, профессор, преподаватель класса тубы МГК им. Чайковского", — говорится в заявлении.Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне Московской области. В 1962 году он окончил духовое отделение Музыкального училища при Московской консерватории (класс В. А. Щербинина), в 1967 году – Московскую консерваторию (класс А. К. Лебедева).В 1995 году ему присвоили звание Заслуженного артиста России. Он был артистом симфонического оркестра кинематографии, а также солистом Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

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россия, московская консерватория имени п. и. чайковского