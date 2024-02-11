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При падении вертолета в США погиб глава одного из крупнейших банков Нигерии

При падении вертолета в США погиб глава одного из крупнейших банков Нигерии - РИА Новости, 11.02.2024

При падении вертолета в США погиб глава одного из крупнейших банков Нигерии

При крушении вертолета в США погибли главный исполнительный директор нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве, его жена и сын, заявила в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:20

2024-02-11T09:20

2024-02-11T11:29

в мире

сша

нигерия

всемирная торговая организация (вто)

нгози оконджо-ивеала

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. При крушении вертолета в США погибли главный исполнительный директор нигерийского коммерческого банка Access Bank Герберт Вигве, его жена и сын, заявила в соцсети Х гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала, которая с 2011 по 2015 год занимала пост министра финансов Нигерии. "Крайне опечалена известием об ужасной гибели Герберта Вигве, генерального директора группы Access Bank, его жены, сына, а также Бимбо Огунбанджо в результате крушения вертолета. Приношу глубочайшие соболезнования семье Вигве, семье Огунбанджо, сотрудникам и руководству Access Bank Group, а также партнеру моего младшего брата Герберта Айгбоже Айг-Имухуэде", — написала она.Вертолет Eurocopter EC 130, принадлежавший экскурсионной компании Orbic Air, разбился вечером 9 февраля на границе штатов Калифорния и Невада. На борту было шесть человек, никто из них не выжил.

сша

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в мире, сша, нигерия, всемирная торговая организация (вто), нгози оконджо-ивеала