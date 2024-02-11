https://ria.ru/20240211/intervyu-1926669115.html

Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков

Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2024

Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:01

2024-02-11T11:01

2024-02-11T11:01

россия

дмитрий песков

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России Владимиром Путиным, но оно и самому журналисту добавило популярности. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится не сладко. С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, я думаю, что он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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