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Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2024
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11:01 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926669115.html
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2024
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:01
2024-02-11T11:01
россия
дмитрий песков
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России Владимиром Путиным, но оно и самому журналисту добавило популярности. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится не сладко. С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, я думаю, что он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, В мире
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков

Песков: интервью с Путиным добавило популярности Такеру Карлсону

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России Владимиром Путиным, но оно и самому журналисту добавило популярности. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
"Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится не сладко. С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, я думаю, что он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", - сказал Песков.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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РоссияДмитрий ПесковТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинВ мире
 
 
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