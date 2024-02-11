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Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 11.02.2024
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:01
2024-02-11T11:01
2024-02-11T11:01
россия
дмитрий песков
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что американский журналист Такер Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с президентом России Владимиром Путиным, но оно и самому журналисту добавило популярности. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале."Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится не сладко. С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, я думаю, что он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, В мире
Карлсон предвидел накал страстей вокруг интервью с Путиным, заявил Песков
Песков: интервью с Путиным добавило популярности Такеру Карлсону