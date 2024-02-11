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Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 11.02.2024
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10:52 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926667962.html
Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону
Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 11.02.2024
Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону
Запад становится все более непредсказуемым, у Кремля были опасения, что ещё до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будут "гонения" на журналиста РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:52
2024-02-11T10:52
россия
такер карлсон
дмитрий песков
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Запад становится все более непредсказуемым, у Кремля были опасения, что ещё до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будут "гонения" на журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Учитывая, что вот этот самый коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым и что действительно не гнушается ничем абсолютно, поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
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россия, такер карлсон, дмитрий песков, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Такер Карлсон, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону

Песков: у Москвы были опасения насчет гонений на Карлсона еще до интервью Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Запад становится все более непредсказуемым, у Кремля были опасения, что ещё до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будут "гонения" на журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Учитывая, что вот этот самый коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым и что действительно не гнушается ничем абсолютно, поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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РоссияТакер КарлсонДмитрий ПесковВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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