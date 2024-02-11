https://ria.ru/20240211/intervyu-1926667962.html

Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону

Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 11.02.2024

Песков рассказал об опасениях из-за интервью Путина Карлсону

Запад становится все более непредсказуемым, у Кремля были опасения, что ещё до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будут "гонения" на журналиста РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:52

2024-02-11T10:52

2024-02-11T10:52

россия

такер карлсон

дмитрий песков

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926339547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d88b31bdc0be347326746b3425aa86f.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Запад становится все более непредсказуемым, у Кремля были опасения, что ещё до начала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным будут "гонения" на журналиста Такера Карлсона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Учитывая, что вот этот самый коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым и что действительно не гнушается ничем абсолютно, поэтому, конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, такер карлсон, дмитрий песков, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире