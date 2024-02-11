https://ria.ru/20240211/gruzoviki-1926663116.html

На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков

На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков - РИА Новости, 11.02.2024

На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков

Из-за протестов фермеров на границе Украины и Польши в очередях стоят почти полторы тысячи грузовиков, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:06

2024-02-11T10:06

2024-02-11T12:28

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украина

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Из-за протестов фермеров на границе Украины и Польши в очередях стоят почти полторы тысячи грузовиков, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". Накануне протесты перед КПП "Шегини — Медика" завершились, там начали пропускать машины в обоих направлениях. "Заблокированными остаются "Рава-Русская — Хребенное" и "Дорохуск — Ягодин". Утром напротив "Ягодина" на территории Польши образовалась очередь из 700 грузовиков, "Равы-Русской" — 400. На разблокированном пункте "Медика — Шегини" в очереди 240 грузовиков. Есть также очередь из тысячи грузовиков на пункте "Краковец", он не заблокирован, но его водители используют в качестве альтернативы для проезда", — сказал Демченко. По его словам, интенсивность движения довольно низкая. В пример он привел КПП "Дорохуск — Ягодин" — за минувшие сутки его пересекли в обе стороны всего 160 машин при пропускной способности 1,2-1,4 тысячи.С 9 февраля польские аграрии начали блокировать три КПП на границе с Украиной, еще два они намерены перекрыть на следующей неделе. Это касается только грузовиков, автобусы и легковые авто пропускают в обычном режиме. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Одна из главных причин — наплыв на европейские рынки сельхозпродукции с Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности в Брюсселе. Евросоюз в июне 2022 года отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023-го такой режим продлили еще на год.В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)