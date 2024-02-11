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На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков - РИА Новости, 11.02.2024
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10:06 11.02.2024 (обновлено: 12:28 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/gruzoviki-1926663116.html
На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков
На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков - РИА Новости, 11.02.2024
На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков
Из-за протестов фермеров на границе Украины и Польши в очередях стоят почти полторы тысячи грузовиков, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:06
2024-02-11T12:28
в мире
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Из-за протестов фермеров на границе Украины и Польши в очередях стоят почти полторы тысячи грузовиков, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада". Накануне протесты перед КПП "Шегини — Медика" завершились, там начали пропускать машины в обоих направлениях. "Заблокированными остаются "Рава-Русская — Хребенное" и "Дорохуск — Ягодин". Утром напротив "Ягодина" на территории Польши образовалась очередь из 700 грузовиков, "Равы-Русской" — 400. На разблокированном пункте "Медика — Шегини" в очереди 240 грузовиков. Есть также очередь из тысячи грузовиков на пункте "Краковец", он не заблокирован, но его водители используют в качестве альтернативы для проезда", — сказал Демченко. По его словам, интенсивность движения довольно низкая. В пример он привел КПП "Дорохуск — Ягодин" — за минувшие сутки его пересекли в обе стороны всего 160 машин при пропускной способности 1,2-1,4 тысячи.С 9 февраля польские аграрии начали блокировать три КПП на границе с Украиной, еще два они намерены перекрыть на следующей неделе. Это касается только грузовиков, автобусы и легковые авто пропускают в обычном режиме. Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Одна из главных причин — наплыв на европейские рынки сельхозпродукции с Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности в Брюсселе. Евросоюз в июне 2022 года отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023-го такой режим продлили еще на год.В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
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Ольга Фомченкова
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в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
На украинско-польской границе скопилось около полутора тысяч грузовиков

Очередь из 1500 фур образовалась на украинско-польской границе из-за протестов

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIБольшегрузные автомобили
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Большегрузные автомобили. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Из-за протестов фермеров на границе Украины и Польши в очередях стоят почти полторы тысячи грузовиков, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада".
Накануне протесты перед КПП "Шегини — Медика" завершились, там начали пропускать машины в обоих направлениях.
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"Заблокированными остаются "Рава-Русская — Хребенное" и "Дорохуск — Ягодин". Утром напротив "Ягодина" на территории Польши образовалась очередь из 700 грузовиков, "Равы-Русской" — 400. На разблокированном пункте "Медика — Шегини" в очереди 240 грузовиков. Есть также очередь из тысячи грузовиков на пункте "Краковец", он не заблокирован, но его водители используют в качестве альтернативы для проезда", — сказал Демченко.
По его словам, интенсивность движения довольно низкая. В пример он привел КПП "Дорохуск — Ягодин" — за минувшие сутки его пересекли в обе стороны всего 160 машин при пропускной способности 1,2-1,4 тысячи.
С 9 февраля польские аграрии начали блокировать три КПП на границе с Украиной, еще два они намерены перекрыть на следующей неделе. Это касается только грузовиков, автобусы и легковые авто пропускают в обычном режиме.
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Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Одна из главных причин — наплыв на европейские рынки сельхозпродукции с Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности в Брюсселе.
Евросоюз в июне 2022 года отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023-го такой режим продлили еще на год.
В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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