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На Госуслугах к концу года станут доступны все справки и социальные льготы - РИА Новости, 11.02.2024
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15:30 11.02.2024
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На Госуслугах к концу года станут доступны все справки и социальные льготы
На Госуслугах к концу года станут доступны все справки и социальные льготы - РИА Новости, 11.02.2024
На Госуслугах к концу года станут доступны все справки и социальные льготы
Все справки, социальные льготы и пособия станут доступны на портале "Госуслуги" до конца 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:30
2024-02-11T15:30
выставка-форум "россия"
общество
россия
дмитрий чернышенко
выставка-форум "россия"
технологии
госуслуги
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все справки, социальные льготы и пособия станут доступны на портале "Госуслуги" до конца 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведем и оставшиеся 13%", - рассказал Чернышенко, напомнив, что Россия вошла в топ-10 стран по уровню цифровизации госсектора услуг. Он отметил, что в 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, а сейчас - спустя 5 лет - уже 100%. Чернышенко рассказал о работе суперсервисов на Госуслугах: сейчас их уже 13, включая "Поступление в вуз онлайн", которым в прошлом году воспользовались почти 1 миллион человек. Через суперсервис "Рождение ребенка", который дает возможность зарегистрировать рождение ребенка без посещения органа ЗАГС или МФЦ, подали более 350 тысяч электронных заявлений на регистрацию рождения. Зампред правительства добавил, что благодаря таким сервисам россияне подали 45,9 миллиона заявлений на пенсию, более 34 миллиона заявлений на соцподдержку, 3,2 миллиона - на помощь при инвалидности, более 3,7 тысячи заявлений в суд, а также сформировали 32 тысячи планов строительства и оформили столько же ДТП.
https://ria.ru/20240211/pomoschnik-1926689423.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", технологии, госуслуги
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", Технологии, Госуслуги
На Госуслугах к концу года станут доступны все справки и социальные льготы

Чернышенко: все справки и пособия станут доступны на Госуслугах к концу года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Все справки, социальные льготы и пособия станут доступны на портале "Госуслуги" до конца 2024 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия".
"Более 87% справок, социальных льгот, пособий можно получить онлайн. К концу этого года мы обязуемся, что переведем и оставшиеся 13%", - рассказал Чернышенко, напомнив, что Россия вошла в топ-10 стран по уровню цифровизации госсектора услуг.
Приложение Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Чернышенко рассказал о виртуальном помощнике на Госуслугах
Вчера, 13:59
Он отметил, что в 2019 году только 5% массовых социально значимых услуг были доступны в электронном формате, а сейчас - спустя 5 лет - уже 100%.
Чернышенко рассказал о работе суперсервисов на Госуслугах: сейчас их уже 13, включая "Поступление в вуз онлайн", которым в прошлом году воспользовались почти 1 миллион человек. Через суперсервис "Рождение ребенка", который дает возможность зарегистрировать рождение ребенка без посещения органа ЗАГС или МФЦ, подали более 350 тысяч электронных заявлений на регистрацию рождения.
Зампред правительства добавил, что благодаря таким сервисам россияне подали 45,9 миллиона заявлений на пенсию, более 34 миллиона заявлений на соцподдержку, 3,2 миллиона - на помощь при инвалидности, более 3,7 тысячи заявлений в суд, а также сформировали 32 тысячи планов строительства и оформили столько же ДТП.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей
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