https://ria.ru/20240211/gosuslugi-1926681499.html

На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей

На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей - РИА Новости, 11.02.2024

На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей

Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T12:44

2024-02-11T12:44

2024-02-11T12:44

выставка-форум "россия"

технологии

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "Уже 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале. В том числе 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщил Чернышенко.Он добавил, что за прошлый год было оказано свыше 340 миллионов услуг, что превысило показатели 2022 года более, чем на 100 миллионов. По словам вице-премьера, сервис "Госуслуги Авто" скачали более 6,8 миллиона раз, "Госуслуги Дом" - более 2 миллионов. Через него также направили более 469 тысяч заявок в управляющие организации и провели около 590 тысяч платежей. При этом через сервис "Госуслуги Культура" в прошлом году выдали 2,3 миллиона "Пушкинских карт", через которые купили 29,1 миллиона билетов. Федеральный проект "Пушкинская карта" запущен в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Программа нацелена на популяризацию культурных событий среди молодежи.

https://ria.ru/20231204/avtomobili-1913632650.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"