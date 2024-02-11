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На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей - РИА Новости, 11.02.2024
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12:44 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/gosuslugi-1926681499.html
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей - РИА Новости, 11.02.2024
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей
Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:44
2024-02-11T12:44
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия". "Уже 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале. В том числе 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщил Чернышенко.Он добавил, что за прошлый год было оказано свыше 340 миллионов услуг, что превысило показатели 2022 года более, чем на 100 миллионов. По словам вице-премьера, сервис "Госуслуги Авто" скачали более 6,8 миллиона раз, "Госуслуги Дом" - более 2 миллионов. Через него также направили более 469 тысяч заявок в управляющие организации и провели около 590 тысяч платежей. При этом через сервис "Госуслуги Культура" в прошлом году выдали 2,3 миллиона "Пушкинских карт", через которые купили 29,1 миллиона билетов. Федеральный проект "Пушкинская карта" запущен в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Программа нацелена на популяризацию культурных событий среди молодежи.
https://ria.ru/20231204/avtomobili-1913632650.html
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технологии, россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия"
На "Госуслугах" зарегистрировано более 115 миллионов учетных записей

Чернышенко: более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале "Госуслуги", из них 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Дне госуслуг в рамках международной выставки-форума "Россия".
"Уже 115 миллионов учетных записей зарегистрировано на портале. В том числе 3,5 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщил Чернышенко.
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Он добавил, что за прошлый год было оказано свыше 340 миллионов услуг, что превысило показатели 2022 года более, чем на 100 миллионов.
По словам вице-премьера, сервис "Госуслуги Авто" скачали более 6,8 миллиона раз, "Госуслуги Дом" - более 2 миллионов. Через него также направили более 469 тысяч заявок в управляющие организации и провели около 590 тысяч платежей.
При этом через сервис "Госуслуги Культура" в прошлом году выдали 2,3 миллиона "Пушкинских карт", через которые купили 29,1 миллиона билетов.
Федеральный проект "Пушкинская карта" запущен в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Программа нацелена на популяризацию культурных событий среди молодежи.
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