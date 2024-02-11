https://ria.ru/20240211/gaza-1926749794.html

Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе - РИА Новости, 11.02.2024

Байден призвал обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:51

2024-02-11T22:51

2024-02-11T22:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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россия

оон

биньямин нетаньяху

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нельзя проводить без плана по обеспечению безопасности укрывающихся там гражданских лиц, сообщает Белый дом. "Байден подтвердил свою точку зрения, что военная операция в Рафахе не должна происходить без заслуживающего доверия и исполнимого плана по обеспечению безопасности и поддержки более миллиона укрывающихся там человек", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Там отмечается, что в ходе разговора Байден и Нетаньяху обсудили усилия по освобождению заложников, американский лидер поддержал необходимость достижения долгосрочной безопасности для Израиля и победы над ХАМАС, а также высказался за шаги по увеличению доступа гумпомощи для палестинцев. Телефонный разговор стал первым после недавнего высказывания Байдена о том, что реакция на атаку ХАМАС была "чрезмерной". В релизе Белого дома эта тема не затрагивается. Нетаньяху в воскресных комментариях американскому телевидению заявил, что не понял слова американского лидера, а действия Израиля считает соответствующими уровню угрозы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240211/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль, россия, оон, биньямин нетаньяху, джо байден