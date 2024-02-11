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Франция призвала к остановке боевых действий в секторе Газа - РИА Новости, 11.02.2024
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17:07 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/gaza-1926714266.html
Франция призвала к остановке боевых действий в секторе Газа
Франция призвала к остановке боевых действий в секторе Газа - РИА Новости, 11.02.2024
Франция призвала к остановке боевых действий в секторе Газа
Франция опубликовала заявление, в котором призвала к остановке боевых действий в секторе Газа и предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы в Рафахе в случае РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T17:07
2024-02-11T17:07
в мире
израиль
франция
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Франция опубликовала заявление, в котором призвала к остановке боевых действий в секторе Газа и предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы в Рафахе в случае проведения Израилем масштабного наступления на город. "Крупномасштабное израильское наступление на Рафах создаст катастрофическую гуманитарную ситуацию нового и неоправданного измерения. Чтобы избежать катастрофы, мы вновь призываем к остановке боевых действий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Франции. В заявлении Франция также призывает Израиль предпринять конкретные действия по защите гражданского населения сектора Газа. В тексте подчеркивается, что будущее сектора Газа и его жителей возможно лишь при условии мирного сосуществования палестинского государства и Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240211/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240210/gaza-1926204676.html
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https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
израиль
франция
рафах (провинция)
сектор газа
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в мире, израиль, франция, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Франция, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Франция призвала к остановке боевых действий в секторе Газа

МИД Франции призвал остановить бои в Газе и предупредил о катастрофе в Рафахе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Франция опубликовала заявление, в котором призвала к остановке боевых действий в секторе Газа и предупредила об угрозе гуманитарной катастрофы в Рафахе в случае проведения Израилем масштабного наступления на город.
"Крупномасштабное израильское наступление на Рафах создаст катастрофическую гуманитарную ситуацию нового и неоправданного измерения. Чтобы избежать катастрофы, мы вновь призываем к остановке боевых действий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Франции.
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В заявлении Франция также призывает Израиль предпринять конкретные действия по защите гражданского населения сектора Газа.
В тексте подчеркивается, что будущее сектора Газа и его жителей возможно лишь при условии мирного сосуществования палестинского государства и Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильФранцияРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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