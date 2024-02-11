https://ria.ru/20240211/gaza-1926639689.html

Глава МИД Британии выразил обеспокоенность возможным наступлением на Рафах

Глава МИД Британии выразил обеспокоенность возможным наступлением на Рафах - РИА Новости, 11.02.2024

Глава МИД Британии выразил обеспокоенность возможным наступлением на Рафах

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в соцсети Х выразил обеспокоенность тем, что Израиль может начать наступление на город Рафах на юге сектора Газа. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T01:27

2024-02-11T01:27

2024-02-11T01:27

в мире

израиль

рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в соцсети Х выразил обеспокоенность тем, что Израиль может начать наступление на город Рафах на юге сектора Газа. Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах на границе Газы и Египта. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей. В пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа, где, по оценкам военных, остались еще четыре батальона ХАМАС. Как ранее заявил саудовский МИД, Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности ООН из-за возможной израильской военной операции в городе Рафах. "Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе - в этом районе укрывается более половины населения Газы", - написал Кэмерон. Глава британского МИД добавил, что "приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников, а затем - продвижение к устойчивому, постоянному прекращению огня". В субботу агентство "ар-Рай" сообщало, что десять палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по городу Рафах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240211/bapor-1926637104.html

https://ria.ru/20240211/bapor-1926637831.html

https://ria.ru/20240210/postavki-1926600499.html

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