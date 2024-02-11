https://ria.ru/20240211/finlyandiya-1926751370.html

Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Стубб победил на президентских выборах в Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024

Стубб победил на президентских выборах в Финляндии

Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб победил во втором туре выборов президента страны, следует из... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T23:09

2024-02-11T23:09

2024-02-11T23:49

финляндия

в мире

александр стубб

пекка хаависто

саули ниинисте

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб победил во втором туре выборов президента страны, следует из данных от Министерства юстиции республики.Так, после подсчета 100 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,6 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто поддержали 48,4 процента избирателей. Он уже признал поражение.Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).В прошлом Стубб занимал должность главы МИД и премьер-министра Финляндии. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.Хаависто, член партии "Зеленый союз", уже баллотировался в президенты в 2012 и 2018 годах, но уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте, чьи полномочия истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.Правительство объявит официальные результаты голосования не позднее 15 февраля. Инаугурация избранного президента состоится 1 марта.

https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html

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финляндия, в мире, александр стубб, пекка хаависто, саули ниинисте