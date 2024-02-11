https://ria.ru/20240211/finlyandiya-1926744158.html

Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии

Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024

Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии

Экс-глава МИД Пекка Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии, подсчет голосов продолжается. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:07

2024-02-11T22:07

2024-02-11T22:17

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пекка хаависто

александр стубб

саули ниинисте

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Пекка Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии, подсчет голосов продолжается."Александр, поздравляю тринадцатого президента Финляндии", – сказал он экс-премьеру Александру Стуббу, пожав ему руку.Стубб лидирует на выборах президента Финляндии с 51,7% голосов после подсчета 98% бюллетеней. За Хаависто проголосовали 48,3% избирателей.Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск).Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля.Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.Хаависто баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё.

https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html

https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html

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финляндия, в мире, пекка хаависто, александр стубб, саули ниинисте