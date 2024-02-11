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Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
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22:07 11.02.2024 (обновлено: 22:17 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/finlyandiya-1926744158.html
Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии
Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии
Экс-глава МИД Пекка Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии, подсчет голосов продолжается. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:07
2024-02-11T22:17
финляндия
в мире
пекка хаависто
александр стубб
саули ниинисте
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Пекка Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии, подсчет голосов продолжается."Александр, поздравляю тринадцатого президента Финляндии", – сказал он экс-премьеру Александру Стуббу, пожав ему руку.Стубб лидирует на выборах президента Финляндии с 51,7% голосов после подсчета 98% бюллетеней. За Хаависто проголосовали 48,3% избирателей.Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск).Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля.Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.Хаависто баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё.
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html
https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html
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финляндия, в мире, пекка хаависто, александр стубб, саули ниинисте
Финляндия, В мире, Пекка Хаависто, Александр Стубб, Саули Ниинисте
Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии

Экс-глава МИД Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПекка Хаависто
Пекка Хаависто - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Пекка Хаависто. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Пекка Хаависто признал поражение на выборах президента Финляндии, подсчет голосов продолжается.
"Александр, поздравляю тринадцатого президента Финляндии", – сказал он экс-премьеру Александру Стуббу, пожав ему руку.
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата
9 февраля, 11:35
Стубб лидирует на выборах президента Финляндии с 51,7% голосов после подсчета 98% бюллетеней. За Хаависто проголосовали 48,3% избирателей.
Избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск).
Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля.
Кандидат в президенты от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
30 января, 01:01
Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.
Хаависто баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё.
Избиратель голосует во время выборов в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Процедура выборов президента Финляндии
28 января, 01:45
 
ФинляндияВ миреПекка ХаавистоАлександр СтуббСаули Ниинисте
 
 
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