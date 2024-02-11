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Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствует... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:00
2024-02-11T22:00
2024-02-11T23:35
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствует информация Министерства юстиции страны.Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто поддержали 48,1 процента избирателей, он уже признал поражение.Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).В прошлом Стубб находился на должности министра иностранных дел Финляндии, а также возглавлял правительство. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах политик уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте.Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.Официальные результаты выборов станут известны не позднее 15 февраля.
https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html
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в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто, Саули Ниинисте
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Стубб лидирует во II туре выборов президента Финляндии с 51,9% голосов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствует информация Министерства юстиции страны.
Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто
поддержали 48,1 процента избирателей, он уже признал поражение.
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).
В прошлом Стубб находился на должности министра иностранных дел Финляндии, а также возглавлял правительство. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.
Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах политик уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте
.
Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.
Официальные результаты выборов станут известны не позднее 15 февраля.
Процедура выборов президента Финляндии