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Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
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22:00 11.02.2024 (обновлено: 23:35 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/finlyandiya-1926743395.html
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 11.02.2024
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии
Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствует... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:00
2024-02-11T23:35
в мире
финляндия
александр стубб
пекка хаависто
саули ниинисте
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствует информация Министерства юстиции страны.Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто поддержали 48,1 процента избирателей, он уже признал поражение.Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).В прошлом Стубб находился на должности министра иностранных дел Финляндии, а также возглавлял правительство. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах политик уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте.Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.Официальные результаты выборов станут известны не позднее 15 февраля.
https://ria.ru/20240130/finlyandiya-1924255333.html
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html
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в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Александр Стубб, Пекка Хаависто, Саули Ниинисте
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии

Стубб лидирует во II туре выборов президента Финляндии с 51,9% голосов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кандидат от правящей в Финляндии правоцентристской партии "Национальная коалиция" Александр Стубб побеждает во втором туре выборов президента, свидетельствует информация Министерства юстиции страны.
Так, после подсчета 90 процентов бюллетеней Стубб набрал 51,9 процента голосов. Его оппонента Пекка Хаависто поддержали 48,1 процента избирателей, он уже признал поражение.
Кандидат в президенты от Национальной коалиции Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии Стубб назвал свои отличия от оппонента
30 января, 01:01
Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).
В прошлом Стубб находился на должности министра иностранных дел Финляндии, а также возглавлял правительство. С 2020 года он не занимался политической деятельностью.
Его оппонент Хаависто баллотировался от объединения избирателей. Он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах политик уступил на выборах нынешнему главе государства Саули Ниинисте.
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата
9 февраля, 11:35
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия Ниинисте истекают в феврале. Он занимал этот пост два срока подряд.
Официальные результаты выборов станут известны не позднее 15 февраля.
Избиратель голосует во время выборов в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Процедура выборов президента Финляндии
28 января, 01:45
 
В миреФинляндияАлександр СтуббПекка ХаавистоСаули Ниинисте
 
 
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