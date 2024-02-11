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В Финляндии завершилось голосование во втором туре выборов президента - РИА Новости, 11.02.2024
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21:07 11.02.2024 (обновлено: 21:15 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/finlyandiya-1926739736.html
В Финляндии завершилось голосование во втором туре выборов президента
В Финляндии завершилось голосование во втором туре выборов президента - РИА Новости, 11.02.2024
В Финляндии завершилось голосование во втором туре выборов президента
Голосование во втором туре выборов президента завершилось в Финляндии. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:07
2024-02-11T21:15
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Голосование во втором туре выборов президента завершилось в Финляндии. Избирательные участки были открыты с 09.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Предварительные результаты президентских выборов будут публиковаться с 20.00 (21.00 мск) после закрытия избирательных участков. Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля. Кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" - Александр Стубб. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике. От объединения избирателей баллотировался Пекка Хаависто, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html
https://ria.ru/20240210/prosba-1926573658.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии завершилось голосование во втором туре выборов президента

В Финляндии завершилось голосование во втором туре выборов президента

© AP Photo / Sergei GritsЛюди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии
Люди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Люди голосуют на одном из участков на президентских выборах в Финляндии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Голосование во втором туре выборов президента завершилось в Финляндии.
Избирательные участки были открыты с 09.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).
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Предварительные результаты президентских выборов будут публиковаться с 20.00 (21.00 мск) после закрытия избирательных участков. Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля.
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10 февраля, 13:40
Кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" - Александр Стубб. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.
От объединения избирателей баллотировался Пекка Хаависто, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
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