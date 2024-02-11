https://ria.ru/20240211/finlyandiya-1926704914.html
В Финляндии началось голосование во втором туре президентских выборов
В Финляндии началось голосование во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 11.02.2024
В Финляндии началось голосование во втором туре президентских выборов
Голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:10
2024-02-11T10:10
2024-02-11T15:57
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии. Как ранее сообщало министерство юстиции, избирательные участки открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Всего правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали более 44% избирателей, или 1,9 миллиона человек. Явка на досрочном голосовании второго тура, которое прошло с 31 января по 6 февраля, стала рекордной по меркам президентских выборов. Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 20.00 (21.00 мск). Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля. Во второй тур вышли Александр Стубб и Пекка Хаависто. Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике. Хаависто баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё. Стубб уверенно лидирует в предвыборных опросах: его готовы поддержать 54% избирателей против 46% у Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240209/finlyandiya-1926382190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия
В Финляндии началось голосование во втором туре президентских выборов
Жители Финляндии во втором туре выберут президента страны из двух кандидатов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Голосование во втором туре выборов президента началось в Финляндии.
Как ранее сообщало министерство юстиции, избирательные участки открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).
Всего правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали более 44% избирателей, или 1,9 миллиона человек. Явка на досрочном голосовании второго тура, которое прошло с 31 января по 6 февраля, стала рекордной по меркам президентских выборов.
Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 20.00 (21.00 мск). Правительство страны представит официальный результат выборов не позднее 15 февраля.
Выборы президента Финляндии: в финале — два антироссийских кандидата
Стубб - кандидат от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция". В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.
Хаависто баллотировался от объединения избирателей, он входит в партию "Зеленый союз". В 2012 и 2018 годах он уступил Саули Ниинистё
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Стубб уверенно лидирует в предвыборных опросах: его готовы поддержать 54% избирателей против 46% у Хаависто.
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
Кандидаты в президенты Финляндии разошлись во мнении по "звонку Путина"