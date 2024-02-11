https://ria.ru/20240211/finansirovanie-1926744638.html

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 11.02.2024

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю

Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса, ее вел... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:15

2024-02-11T22:15

2024-02-11T23:47

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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Сенат США на процедурном голосовании поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, следует из трансляции заседания верхней палаты конгресса, ее вел кабельный телеканал C-Span.Документ поддержали более двух третей законодателей, что и требовалось для перехода к следующему этапу рассмотрения.Когда состоится окончательное голосование по проекту, пока неизвестно. Кроме того, даже если сенаторы поддержат проект, его предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Украине.Накануне во время дебатов сенатор Майк Ли обвинил коллег в намерении согласовать предоставление помощи киевским властям, пока внимание американцев приковано к финалу чемпионата НФЛ, который проходит в воскресенье. В понедельник, 5 февраля, сенат предложил компромиссный бюджетный законопроект, предусматривающий выделение 118,3 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и урегулирование ситуации на южной границе. Его разработали в ответ на требования республиканцев о финансировании решения проблемы с нелегальной миграцией.Документ предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Киева и 14,1 миллиарда — Тель-Авиву. При этом охрану границы предлагается профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше тех средств, которые хотят предоставить бывшей советской республике.Проект вызвал резкую критику республиканцев в палате представителей, считающих предложенные меры недостаточными. В качестве альтернативного шага конгрессмены подготовили собственную инициативу о выделении помощи Израилю отдельным пакетом в соответствии с запрошенными ранее президентом Джо Байденом 14 миллиардами долларов. Белый дом пообещал наложить на документ вето в случае принятия. И конгресс его в итоге тоже не поддержал.

https://ria.ru/20240205/proekt-1925538990.html

https://ria.ru/20240208/upadok-1926197945.html

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украина, израиль, сша, в мире, джо байден