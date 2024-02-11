Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте
Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дел о происшествиях в Элисте
© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10 февраля мужчина взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи, а также ранении в воскресенье трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Сообщалось, что с утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
"Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия Широбокову Р.В. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.