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Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
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13:24 11.02.2024 (обновлено: 13:25 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/elista-1926685528.html
Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте
Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:24
2024-02-11T13:25
происшествия
элиста
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10 февраля мужчина взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи, а также ранении в воскресенье трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Сообщалось, что с утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. "Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия Широбокову Р.В. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
элиста
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Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте
Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте
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происшествия, элиста, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия, видео
Происшествия, Элиста, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Калмыкия
Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10 февраля мужчина взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи, а также ранении в воскресенье трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
2024-02-11T13:24
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Бастрыкину доложат о расследовании дел о взрывах в Элисте

Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дел о происшествиях в Элисте

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовных дел о происшествиях в Элисте (Калмыкия), где 10 февраля мужчина взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи, а также ранении в воскресенье трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Сообщалось, что с утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в "месте проживания" мужчины, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
"Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия Широбокову Р.В. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЭлистаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Калмыкия
 
 
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