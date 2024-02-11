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СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024

СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте, видео размещено в Telegram-канале регионального СК. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T02:42

2024-02-11T02:42

2024-02-11T02:44

происшествия

элиста

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика калмыкия

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте, видео размещено в Telegram-канале регионального СК. На кадрах видно, как сотрудники СК России фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома.

элиста

россия

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, элиста, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия