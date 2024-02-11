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СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
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02:42 11.02.2024 (обновлено: 02:44 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/elista-1926643230.html
СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте
Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте, видео размещено в Telegram-канале регионального СК. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:42
2024-02-11T02:44
происшествия
элиста
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика калмыкия
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте, видео размещено в Telegram-канале регионального СК. На кадрах видно, как сотрудники СК России фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома.
элиста
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происшествия, элиста, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика калмыкия
Происшествия, Элиста, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Калмыкия
СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

СК опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте

© СУ СК России по Республике КалмыкияПоследствия взрыва в помещении многоквартирного дома в Элисте
Последствия взрыва в помещении многоквартирного дома в Элисте
© СУ СК России по Республике Калмыкия
Последствия взрыва в помещении многоквартирного дома в Элисте
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в Элисте, видео размещено в Telegram-канале регионального СК.
На кадрах видно, как сотрудники СК России фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома.
 
ПроисшествияЭлистаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Калмыкия
 
 
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