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В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию - РИА Новости, 11.02.2024
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01:43 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/elista-1926640272.html
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию - РИА Новости, 11.02.2024
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил в Telegram-канале, что после ЧП со взрывом в центре психологической помощи в городе открыли пункт временного размещения, а... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:43
2024-02-11T01:43
происшествия
элиста
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил в Telegram-канале, что после ЧП со взрывом в центре психологической помощи в городе открыли пункт временного размещения, а также с утра заработает горячая линия для телефонных звонков. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. "Завтра с 8.00 мск будет работать телефон горячей линии... На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу", - сказал он.
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элиста
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происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Элиста, Следственный комитет России (СК РФ)
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию

Власти Элисты после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкГород Элиста
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / В. Козлов
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Город Элиста. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил в Telegram-канале, что после ЧП со взрывом в центре психологической помощи в городе открыли пункт временного размещения, а также с утра заработает горячая линия для телефонных звонков.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет.
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"Завтра с 8.00 мск будет работать телефон горячей линии... На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу", - сказал он.
 
ПроисшествияЭлистаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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