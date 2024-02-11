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В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию - РИА Новости, 11.02.2024
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил в Telegram-канале, что после ЧП со взрывом в центре психологической помощи в городе открыли пункт временного размещения, а... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:43
2024-02-11T01:43
2024-02-11T01:43
происшествия
элиста
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил в Telegram-канале, что после ЧП со взрывом в центре психологической помощи в городе открыли пункт временного размещения, а также с утра заработает горячая линия для телефонных звонков. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. "Завтра с 8.00 мск будет работать телефон горячей линии... На территории школы №17 организован пункт временного размещения, на данный момент никто не изъявил желание остаться там, но он продолжает работу", - сказал он.
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элиста
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происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Элиста, Следственный комитет России (СК РФ)
В Элисте после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию
Власти Элисты после ЧП со взрывом открыли ПВР и запустят горячую линию