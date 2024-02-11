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Ефимов: в ВАО создадут около двух тысяч рабочих мест по городской программе - РИА Новости, 11.02.2024
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12:08 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/efimov-1926607155.html
Ефимов: в ВАО создадут около двух тысяч рабочих мест по городской программе
Ефимов: в ВАО создадут около двух тысяч рабочих мест по городской программе - РИА Новости, 11.02.2024
Ефимов: в ВАО создадут около двух тысяч рабочих мест по городской программе
На территории Восточного округа столицы по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) возведут детсад, школу и 2 торговых центра,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:08
2024-02-11T12:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На территории Восточного округа столицы по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) возведут детсад, школу и 2 торговых центра, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Благодаря ей девелоперы активно вовлечены в сбалансированное развитие разных районов города: они создают необходимую промышленную, социальную и общественно-деловую инфраструктуру и взамен получают льготы. Планируется, что в 2026 году в ВАО будут построены два образовательных учреждения и два торговых центра", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что общая площадь этих объектов будет более 55 тыс. кв. м. Там планируется создать порядка 2 тысяч новых рабочих мест.Отмечается, что в рамках программы на Тагильской улице на территории Метрогородка возведут школу с детсадом на 625 мест, а в Гольяново появится детсад, куда смогут ходить 250 воспитанников.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что по торговому центру построят в районах Косино-Ухтомский и Богородское. Один торговый центр разместится у станции столичного метро "Улица Дмитриевского", другой – рядом со станцией "Бульвар Рокоссовского". По его словам, общая площадь объектов составит не менее 38,2 тыс. "квадратов". Там смогут найти работу порядка 1,8 тыс. сотрудников.Программа стимулирования создания мест приложения труда за 4 года реализации охватила почти все столичные районы. Власти города заключили свыше 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение 130 МПТ: новых промпредприятий, логокомплексов, офисных и торговых центров, учреждений образования, а также культуры и спорта. Общая площадь планируемых к возведению объектов более 3,1 млн "квадратов". Там смогут работать более 120 тыс. местных жителей. Совокупно в развитие города и создание МПТ будет привлечено порядка 1 трлн руб.Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилье в городе. При этом участки земли под застройку жилых домов и мест приложения труда могут находиться в различных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис, который размещен на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в ВАО создадут около двух тысяч рабочих мест по городской программе

Ефимов: в ВАО создадут около двух тысяч рабочих мест по городской программе

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На территории Восточного округа столицы по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) возведут детсад, школу и 2 торговых центра, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Благодаря ей девелоперы активно вовлечены в сбалансированное развитие разных районов города: они создают необходимую промышленную, социальную и общественно-деловую инфраструктуру и взамен получают льготы. Планируется, что в 2026 году в ВАО будут построены два образовательных учреждения и два торговых центра", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что общая площадь этих объектов будет более 55 тыс. кв. м. Там планируется создать порядка 2 тысяч новых рабочих мест.
Отмечается, что в рамках программы на Тагильской улице на территории Метрогородка возведут школу с детсадом на 625 мест, а в Гольяново появится детсад, куда смогут ходить 250 воспитанников.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что по торговому центру построят в районах Косино-Ухтомский и Богородское. Один торговый центр разместится у станции столичного метро "Улица Дмитриевского", другой – рядом со станцией "Бульвар Рокоссовского". По его словам, общая площадь объектов составит не менее 38,2 тыс. "квадратов". Там смогут найти работу порядка 1,8 тыс. сотрудников.
Программа стимулирования создания мест приложения труда за 4 года реализации охватила почти все столичные районы. Власти города заключили свыше 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают возведение 130 МПТ: новых промпредприятий, логокомплексов, офисных и торговых центров, учреждений образования, а также культуры и спорта. Общая площадь планируемых к возведению объектов более 3,1 млн "квадратов". Там смогут работать более 120 тыс. местных жителей. Совокупно в развитие города и создание МПТ будет привлечено порядка 1 трлн руб.
Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилье в городе. При этом участки земли под застройку жилых домов и мест приложения труда могут находиться в различных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис, который размещен на столичном Инвестпортале.
Ранее Ефимов сообщал, что в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого и Новомосковского административных округов будет построен логистический комплекс в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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