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ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске - РИА Новости, 11.02.2024
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Надежные люди
 
16:28 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/dom-1926708854.html
ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске
ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске - РИА Новости, 11.02.2024
ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске
Семья участника специальной военной операции, у которой сгорел частный дом, переехала в новый дом благодаря партии "Единая Россия", сообщает глава региона Айсен РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:28
2024-02-11T16:28
надежные люди
айсен николаев
единая россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 янв - РИА Новости. Семья участника специальной военной операции, у которой сгорел частный дом, переехала в новый дом благодаря партии "Единая Россия", сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Как отметил глава Якутии, в 2023 году у семьи участника СВО год назад сгорел дом, в то время когда отец семейства находился на спецоперации. Его супруга и двое детей чудом не пострадали, но огонь уничтожил все имущество. "Мы не могли остаться в стороне, и силами партии "Единая Россия", волонтеров и неравнодушных людей помогли построить Моякуновым новый двухэтажный дом. Семья бойца СВО Павла Моякунова переехала в новый дом! Павел героически сражается за Родину, проявляя настоящее мужество и храбрость. За свой ратный труд он награжден медалью "За отвагу", - рассказал Николаев. Глава региона в воскресенье побывал в гостях у новоселов. "Сейчас Павел находится в отпуске. "Своих не бросаем" – это не просто слова", - говорит он. Он передал большой привет и слова благодарности всей партии "Единая Россия" и ее генеральному секретарю Андрею Анатольевичу Турчаку, с которым мы посещали семью осенью", - добавил Николаев.
https://ria.ru/20240211/noski-1926703249.html
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айсен николаев, единая россия, республика саха (якутия)
Надежные люди, Айсен Николаев, Единая Россия, Республика Саха (Якутия)

ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске

© Айсен Николаев/TelegramСемья бойца СВО Павла Моякунова переехала в новый дом
Семья бойца СВО Павла Моякунова переехала в новый дом
© Айсен Николаев/Telegram
Семья бойца СВО Павла Моякунова переехала в новый дом
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 янв - РИА Новости. Семья участника специальной военной операции, у которой сгорел частный дом, переехала в новый дом благодаря партии "Единая Россия", сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Якутии, в 2023 году у семьи участника СВО год назад сгорел дом, в то время когда отец семейства находился на спецоперации. Его супруга и двое детей чудом не пострадали, но огонь уничтожил все имущество.
«
"Мы не могли остаться в стороне, и силами партии "Единая Россия", волонтеров и неравнодушных людей помогли построить Моякуновым новый двухэтажный дом. Семья бойца СВО Павла Моякунова переехала в новый дом! Павел героически сражается за Родину, проявляя настоящее мужество и храбрость. За свой ратный труд он награжден медалью "За отвагу", - рассказал Николаев.
Глава региона в воскресенье побывал в гостях у новоселов. "Сейчас Павел находится в отпуске. "Своих не бросаем" – это не просто слова", - говорит он. Он передал большой привет и слова благодарности всей партии "Единая Россия" и ее генеральному секретарю Андрею Анатольевичу Турчаку, с которым мы посещали семью осенью", - добавил Николаев.
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Надежные людиАйсен НиколаевЕдиная РоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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