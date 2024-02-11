https://ria.ru/20240211/dom-1926708854.html

ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске

ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске - РИА Новости, 11.02.2024

ЕР после пожара построила новый дом семье участника СВО в Якутске

Семья участника специальной военной операции, у которой сгорел частный дом, переехала в новый дом благодаря партии "Единая Россия", сообщает глава региона Айсен РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:28

2024-02-11T16:28

2024-02-11T16:28

надежные люди

айсен николаев

единая россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 11 янв - РИА Новости. Семья участника специальной военной операции, у которой сгорел частный дом, переехала в новый дом благодаря партии "Единая Россия", сообщает глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале. Как отметил глава Якутии, в 2023 году у семьи участника СВО год назад сгорел дом, в то время когда отец семейства находился на спецоперации. Его супруга и двое детей чудом не пострадали, но огонь уничтожил все имущество. "Мы не могли остаться в стороне, и силами партии "Единая Россия", волонтеров и неравнодушных людей помогли построить Моякуновым новый двухэтажный дом. Семья бойца СВО Павла Моякунова переехала в новый дом! Павел героически сражается за Родину, проявляя настоящее мужество и храбрость. За свой ратный труд он награжден медалью "За отвагу", - рассказал Николаев. Глава региона в воскресенье побывал в гостях у новоселов. "Сейчас Павел находится в отпуске. "Своих не бросаем" – это не просто слова", - говорит он. Он передал большой привет и слова благодарности всей партии "Единая Россия" и ее генеральному секретарю Андрею Анатольевичу Турчаку, с которым мы посещали семью осенью", - добавил Николаев.

https://ria.ru/20240211/noski-1926703249.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, единая россия, республика саха (якутия)