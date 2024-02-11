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В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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05:45 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/diplomatiya-1926647710.html
В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина
В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не имеет никакого права критиковать Такера Карлсона, потому что как дипломат он оказался гораздо лучшее нее, заявил бывший... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T05:45
2024-02-11T05:45
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хиллари клинтон
такер карлсон
владимир путин
скотт риттер
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не имеет никакого права критиковать Такера Карлсона, потому что как дипломат он оказался гораздо лучшее нее, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Клинтон в интервью телеканалу MSNBC назвала Такера Карлсона "полезным идиотом" России за то, что он взял интервью у президента Владимира Путина."Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного", — ответил Риттер.По мнению экс-разведчика, американский журналист выполнил работу, с которой не справились ни госсекретарь Энтони Блинкен, ни президент США Джо Байден, ни сама Клинтон в период нахождения на государственном посту. В отличие от госсекретарей, Карлсон проявил настоящее искусство дипломатии и выслушал позицию Владимира Путина.&quot;Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем и у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения. Такер Карлсон сделал эту работу лучше, чем когда-либо делала Хиллари Клинтон&quot;, — уверен Риттер.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926543402.html
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926641780.html
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в мире, сша, россия, хиллари клинтон, такер карлсон, владимир путин, скотт риттер, интервью владимира путина такеру карлсону, энтони блинкен, джо байден
В мире, США, Россия, Хиллари Клинтон, Такер Карлсон, Владимир Путин, Скотт Риттер, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Энтони Блинкен, Джо Байден
В США обрушились на Клинтон из-за заявления об интервью Путина

Экс-разведчик Риттер: Такер Карлсон оказался лучшим дипломатом, чем Клинтон

© AP Photo / Jacquelyn MartinБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не имеет никакого права критиковать Такера Карлсона, потому что как дипломат он оказался гораздо лучшее нее, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Клинтон в интервью телеканалу MSNBC назвала Такера Карлсона "полезным идиотом" России за то, что он взял интервью у президента Владимира Путина.
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"Идиот, называющий кого-то другого полезным идиотом, — это воплощение иронии. Разница лишь в том, что в Хиллари нет ничего полезного", — ответил Риттер.
По мнению экс-разведчика, американский журналист выполнил работу, с которой не справились ни госсекретарь Энтони Блинкен, ни президент США Джо Байден, ни сама Клинтон в период нахождения на государственном посту. В отличие от госсекретарей, Карлсон проявил настоящее искусство дипломатии и выслушал позицию Владимира Путина.
«

"Дать возможность услышать не означает, что мы согласны. Это означает, что мы знаем и у нас есть понимание, что мы можем выносить обоснованные суждения. Такер Карлсон сделал эту работу лучше, чем когда-либо делала Хиллари Клинтон", — уверен Риттер.

Американский журналист Такер Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
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В миреСШАРоссияХиллари КлинтонТакер КарлсонВладимир ПутинСкотт РиттерИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуЭнтони БлинкенДжо Байден
 
 
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