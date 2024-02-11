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В Ростове-на-Дону закрыли дело против обвиняемого в шпионаже и терроризме
В Ростове-на-Дону закрыли дело против обвиняемого в шпионаже и терроризме - РИА Новости, 11.02.2024
В Ростове-на-Дону закрыли дело против обвиняемого в шпионаже и терроризме
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении Виктора Демченко, обвиняемого, в том числе, в шпионаже и участии в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T18:05
2024-02-11T18:05
2024-02-11T18:05
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону прекратил уголовное дело в отношении Виктора Демченко, обвиняемого, в том числе, в шпионаже и участии в террористическом сообществе, в связи с его смертью, следует из картотеки суда. Согласно данным суда, Демченко обвинялся по статьям УК РФ "Шпионаж", "Участие в террористическом сообществе", а также незаконном ношении оружия и боеприпасов. Уголовное дело в отношении Демченко поступило в суд в сентябре прошлого года. В настоящее время оно прекращено в связи с его смертью.
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происшествия, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия
В Ростове-на-Дону закрыли дело против обвиняемого в шпионаже и терроризме
Суд в Ростове-на-Дону прекратил дело против обвиняемого в шпионаже и терроризме