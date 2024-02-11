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Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области - РИА Новости, 11.02.2024
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15:13 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/delo-1926698405.html
Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области
Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области - РИА Новости, 11.02.2024
Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки применения насилия в отношении двух девочек в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T15:13
2024-02-11T15:13
происшествия
россия
ростовская область
ростов-на-дону
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки применения насилия в отношении двух девочек в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Ростовской области", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Брестской неизвестный мужчина следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, предварительно поджидая девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним, но девочки закричали, вследствие чего он испугался и убежал. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального СУСК представить доклад. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад", - сообщила пресс-служба СК России в своем Telegram-канале. Ранее на этой неделе также было совершено нападение детей в Ростове-на-Дону: в пятницу сообщалось, что арестован ранее судимый за педофилию мужчина, который 7 февраля преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону. Следуя за одной из школьниц, он пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2, но его спугнул местный житель. Еще одна несовершеннолетняя успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и действиям неравнодушных граждан, злоумышленник был задержан полицией у себя дома.
https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html
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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области

СК: Бастрыкин поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки применения насилия в отношении двух девочек в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Петербурге арестовали педофила-насильника
4 декабря 2023, 15:09
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Брестской неизвестный мужчина следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, предварительно поджидая девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним, но девочки закричали, вследствие чего он испугался и убежал. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального СУСК представить доклад.
"Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад", - сообщила пресс-служба СК России в своем Telegram-канале.
Ранее на этой неделе также было совершено нападение детей в Ростове-на-Дону: в пятницу сообщалось, что арестован ранее судимый за педофилию мужчина, который 7 февраля преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону. Следуя за одной из школьниц, он пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2, но его спугнул местный житель. Еще одна несовершеннолетняя успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и действиям неравнодушных граждан, злоумышленник был задержан полицией у себя дома.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Пензенской области школьного учителя задержали за совращение девочек
31 октября 2023, 14:15
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьРостов-на-ДонуАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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