https://ria.ru/20240211/delo-1926698405.html

Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области

Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области - РИА Новости, 11.02.2024

Глава СК поручил завести дело после нападения на детей в Ростовской области

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки применения насилия в отношении двух девочек в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:13

2024-02-11T15:13

2024-02-11T15:13

происшествия

россия

ростовская область

ростов-на-дону

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки применения насилия в отношении двух девочек в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Ростовской области", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на улице Брестской неизвестный мужчина следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, предварительно поджидая девочек у входа. Войдя в подъезд, он попытался применить насилие к несовершеннолетним, но девочки закричали, вследствие чего он испугался и убежал. Полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию нападавшего. Глава Следственного комитета поручил руководителю регионального СУСК представить доклад. "Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Ростовской области… возбудить уголовное дело и представить доклад", - сообщила пресс-служба СК России в своем Telegram-канале. Ранее на этой неделе также было совершено нападение детей в Ростове-на-Дону: в пятницу сообщалось, что арестован ранее судимый за педофилию мужчина, который 7 февраля преследовал двух маленьких девочек в Ростове-на-Дону. Следуя за одной из школьниц, он пытался пройти за ней в подъезд многоэтажного дома на улице Орбитальная 70/2, но его спугнул местный житель. Еще одна несовершеннолетняя успела забежать в свою квартиру, скрывшись от преследователя. Благодаря видеозаписи с изображением мужчины, которая получила распространение в соцсетях, и действиям неравнодушных граждан, злоумышленник был задержан полицией у себя дома.

https://ria.ru/20231204/pedofil-1913655349.html

https://ria.ru/20231031/zaderzhanie-1906425700.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростовская область, ростов-на-дону, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)