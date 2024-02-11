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СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Тольятти - РИА Новости, 11.02.2024
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14:06 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/delo-1926690383.html
СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Тольятти
СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Тольятти - РИА Новости, 11.02.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Тольятти
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, где пострадали два человека, сообщило СУ СК по Самарской... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:06
2024-02-11T14:06
происшествия
тольятти
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, где пострадали два человека, сообщило СУ СК по Самарской области на своей странице во "ВКонтакте". В ночь с 10 на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался. Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории гостиничного комплекса. "По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК России. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств пожара и его причин.
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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после пожара в гостинице в Тольятти

СК возбудил уголовное дело после крупного пожара в гостинице в Тольятти

© МЧС РФПожар в гостинице в Тольятти
Пожар в гостинице в Тольятти - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© МЧС РФ
Пожар в гостинице в Тольятти
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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту крупного пожара в гостиничном комплексе в Тольятти, где пострадали два человека, сообщило СУ СК по Самарской области на своей странице во "ВКонтакте".
В ночь с 10 на 11 февраля МЧС России сообщило о крупном пожаре в Тольятти - на площади 800 квадратных метров горел гостиничный комплекс на улице Спортивной, 23. В результате ЧП пострадали два человека. В ГУМЧС России по Самарской области уточнили, что оба пострадавших - мужчины, один из них госпитализирован с отравлением продуктами горения, второй от госпитализации отказался.
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Мэр Тольятти Николай Ренц сообщал журналистам, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в ресторане "Небо", который находится на территории гостиничного комплекса.
"По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК России.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств пожара и его причин.
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