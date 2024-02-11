https://ria.ru/20240211/belorussiya-1926748430.html
Белорусский посол отреагировал на заявления об утрате страной суверенитета
Белорусский посол отреагировал на заявления об утрате страной суверенитета - РИА Новости, 11.02.2024
Белорусский посол отреагировал на заявления об утрате страной суверенитета
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что утверждения оппонентов о якобы утрате белорусского суверенитета из-за углубления экономической интеграции с РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:43
2024-02-11T22:43
2024-02-11T22:47
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белоруссия
минск
всемирный банк
европейский банк реконструкции и развития
объединенная судостроительная корпорация
в мире
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МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что утверждения оппонентов о якобы утрате белорусского суверенитета из-за углубления экономической интеграции с РФ являются абсурдом. "Это абсолютный абсурд. Все это абсолютная глупость. Эта мантра давным-давно устарела", — сказал посол в интервью телеканалу ОНТ. Он напомнил, что то, чем сейчас в экономике занимаются профильные ведомства двух стран, то есть создание единого экономического пространства, заложено еще в договоре о союзном государстве, подписанном в 1999 году. "Являясь представителем Беларуси и во Всемирном банке, и в Европейском банке реконструкции и развития, в своих предыдущих должностях проведя сотни переговоров и с политическими кругами Западной Европы, и с руководителями конкретных предприятий, я могу рассказать, что предлагалось нам в то время именно в части инвестиций. Мы всегда предлагали им (Западу - ред.) создавать предприятия в нашей республике. У них действительно финансовые инструменты на тот момент по уровню процентных ставок были довольно привлекательными. Но особых инвестиционных проектов, к сожалению, не получилось. Потому что первым условием, которое они выставляли, всегда это был прямой доступ на российский рынок", - рассказал Крутой. По его словам, "получается абсолютнейший парадокс". "Западные инвестиции, которые не рассматривались на тот момент нашими оппонентами как утрата нашего суверенитета, к нам не шли, потому что не было прямого доступа на российский рынок. Сейчас, когда мы пытаемся этот доступ и бесшовное экономическое пространство выстроить с Россией, рассматривается <…> Абсолютная глупость. Нам нужно делать свое дело и реализовывать те программы и намеченные планы, которые утвердили наши президенты", - сказал Крутой. Он напомнил, что "триггером роста (белорусских - ред.) поставок на российский рынок послужили западные санкции". "Вопрос переориентации 10,5 миллиарда долларов экспорта в дружественные страны, в частности, в Российскую Федерацию, был по большому счету вопросом выживаемости нашей экономики, стресс-тестом на ее устойчивость. Здорово, что это получилось. Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на 8,5 миллиарда долларов. Это прекрасный результат, который стал следствием комплекса факторов", - отметил Крутой. По его словам, это - переориентация логистики с использованием портов РФ, а также взаимодействие в финансовой и банковской сферах. "По итогам прошлого года 92% расчетов - это национальные валюты, российский и белорусский рубль. Это огромная цифра, у нас тоже никогда такой цифры не было", - констатировал дипломат. Он также напомнил о реализация ряда важных совместных инвестпроектов в сфере импортозамещения, промышленной кооперации, поставки белорусских комплектующих для российских предприятий, прежде всего машиностроения. Кроме того, подчеркнул он, РФ приглашает Минск "агрессивно входить" в программы поставки комплектующих для российского авиастроения. "Все модели самолетов, которые в 2024-2025 годы будут вывезены в гражданский оборот <…>, везде белорусы должны видеть себя", - сказал Крутой. Он добавил, что РФ также пригласила Минск поработать с Объединенной судостроительной корпорацией.
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россия, белоруссия, минск, всемирный банк, европейский банк реконструкции и развития, объединенная судостроительная корпорация, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Объединенная судостроительная корпорация, В мире
МИНСК, 11 фев — РИА Новости.
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил
, что утверждения оппонентов о якобы утрате белорусского суверенитета из-за углубления экономической интеграции с РФ являются абсурдом.
"Это абсолютный абсурд. Все это абсолютная глупость. Эта мантра давным-давно устарела", — сказал посол в интервью телеканалу ОНТ.
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Он напомнил, что то, чем сейчас в экономике занимаются профильные ведомства двух стран, то есть создание единого экономического пространства, заложено еще в договоре о союзном государстве, подписанном в 1999 году.
"Являясь представителем Беларуси и во Всемирном банке
, и в Европейском банке реконструкции и развития
, в своих предыдущих должностях проведя сотни переговоров и с политическими кругами Западной Европы
, и с руководителями конкретных предприятий, я могу рассказать, что предлагалось нам в то время именно в части инвестиций. Мы всегда предлагали им (Западу - ред.) создавать предприятия в нашей республике. У них действительно финансовые инструменты на тот момент по уровню процентных ставок были довольно привлекательными. Но особых инвестиционных проектов, к сожалению, не получилось. Потому что первым условием, которое они выставляли, всегда это был прямой доступ на российский рынок", - рассказал Крутой.
По его словам, "получается абсолютнейший парадокс". "Западные инвестиции, которые не рассматривались на тот момент нашими оппонентами как утрата нашего суверенитета, к нам не шли, потому что не было прямого доступа на российский рынок. Сейчас, когда мы пытаемся этот доступ и бесшовное экономическое пространство выстроить с Россией, рассматривается <…> Абсолютная глупость. Нам нужно делать свое дело и реализовывать те программы и намеченные планы, которые утвердили наши президенты", - сказал Крутой.
Он напомнил, что "триггером роста (белорусских - ред.) поставок на российский рынок послужили западные санкции". "Вопрос переориентации 10,5 миллиарда долларов экспорта в дружественные страны, в частности, в Российскую Федерацию, был по большому счету вопросом выживаемости нашей экономики, стресс-тестом на ее устойчивость. Здорово, что это получилось. Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на 8,5 миллиарда долларов. Это прекрасный результат, который стал следствием комплекса факторов", - отметил Крутой. По его словам, это - переориентация логистики с использованием портов РФ, а также взаимодействие в финансовой и банковской сферах. "По итогам прошлого года 92% расчетов - это национальные валюты, российский и белорусский рубль. Это огромная цифра, у нас тоже никогда такой цифры не было", - констатировал дипломат.
Он также напомнил о реализация ряда важных совместных инвестпроектов в сфере импортозамещения, промышленной кооперации, поставки белорусских комплектующих для российских предприятий, прежде всего машиностроения. Кроме того, подчеркнул он, РФ приглашает Минск
"агрессивно входить" в программы поставки комплектующих для российского авиастроения. "Все модели самолетов, которые в 2024-2025 годы будут вывезены в гражданский оборот <…>, везде белорусы должны видеть себя", - сказал Крутой. Он добавил, что РФ также пригласила Минск поработать с Объединенной судостроительной корпорацией
.
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