https://ria.ru/20240211/bapor-1926637831.html

В БАПОР не смогли подтвердить сообщения о туннеле под зданием агентства

В БАПОР не смогли подтвердить сообщения о туннеле под зданием агентства - РИА Новости, 11.02.2024

В БАПОР не смогли подтвердить сообщения о туннеле под зданием агентства

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил в соцсети Х, что организация не может... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:56

2024-02-11T00:56

2024-02-11T00:57

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил в соцсети Х, что организация не может подтвердить сообщения о том, что под ее штаб-квартирой в городе Газа находился туннель военной разведки палестинского движения ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что якобы обнаружила туннель палестинского движения ХАМАС под центральным штабом БАПОР на территории сектора Газа. "БАПОР через средства массовой информации узнало о сообщениях о туннеле под штаб-квартирой БАПОР в Газе. Сотрудники БАПОР покинули штаб-квартиру в городе Газа 12 октября после того, как со стороны Израиля поступили распоряжения об эвакуации, а также в связи с усилением бомбардировок в этом районе. Мы не использовали территорию комплекса с тех пор, как покинули его, и нам не известно о какой-либо деятельности, которая могла там происходить... Поэтому мы не можем подтвердить или как-то иначе прокомментировать эти сообщения", - сообщил Лаззарини. Комиссар добавил, что в период "отсутствия активного конфликта" БАПОР "проводит проверки в своих служебных помещениях каждый квартал, последняя проверка служебных помещений БАПОР в Газе была завершена в сентябре 2023 года". "Недавние сообщения в СМИ заслуживают проведения независимого расследования, которое в настоящее время провести невозможно, поскольку Газа является зоной активных боевых действий", - добавил Лаззарини. По его словам, власти Израиля официально не проинформировали БАПОР о том, что под штаб-квартирой организации якобы располагался туннель палестинского движения ХАМАС. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 28 тысяч, более 67 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240211/bapor-1926637104.html

https://ria.ru/20240210/postavki-1926600499.html

https://ria.ru/20240210/genotsid-1926581952.html

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в мире, израиль, бапор, хамас, оон, антониу гутерреш, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа