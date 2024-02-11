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МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР - РИА Новости, 11.02.2024
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00:44 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/bapor-1926637104.html
МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР
МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР - РИА Новости, 11.02.2024
МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР
Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне сообщений о якобы обнаружении туннеля ХАМАС под штаб квартирой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:44
2024-02-11T00:44
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне сообщений о якобы обнаружении туннеля ХАМАС под штаб квартирой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе заявил в соцсети Х, что отставка генерального комиссара организации Филиппе Лаззарини является "обязательной". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что якобы обнаружила туннель палестинского движения ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР на территории сектора Газа. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что организация не может подтвердить сообщения о том, что под ее штаб-квартирой в городе Газа находился туннель военной разведки палестинского движения ХАМАС. "Разоблачение глубокой связи штаб-квартиры БАПОР в Газе с ХАМАС, в том числе ее использование для осуществления террористической деятельности, а также в качестве точки доступа к террористическим туннелям, требует немедленных действий. Заявление Лаззарини о неосведомленности не только абсурдно, оно является оскорблением здравого смысла. Его немедленная отставка обязательна", - написал Кац на своей странице. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых его сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.
https://ria.ru/20240210/postavki-1926600499.html
https://ria.ru/20240210/gaza-1926582405.html
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в мире, израиль, исраэль кац, бапор, оон, хамас
В мире, Израиль, Исраэль Кац, БАПОР, ООН, ХАМАС
МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР

МИД Израиля призвал к отставке главу БАПОР после якобы найденного туннеля ХАМАС

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
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Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне сообщений о якобы обнаружении туннеля ХАМАС под штаб квартирой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе заявил в соцсети Х, что отставка генерального комиссара организации Филиппе Лаззарини является "обязательной".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что якобы обнаружила туннель палестинского движения ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР на территории сектора Газа. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что организация не может подтвердить сообщения о том, что под ее штаб-квартирой в городе Газа находился туннель военной разведки палестинского движения ХАМАС.
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"Разоблачение глубокой связи штаб-квартиры БАПОР в Газе с ХАМАС, в том числе ее использование для осуществления террористической деятельности, а также в качестве точки доступа к террористическим туннелям, требует немедленных действий. Заявление Лаззарини о неосведомленности не только абсурдно, оно является оскорблением здравого смысла. Его немедленная отставка обязательна", - написал Кац на своей странице.
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых его сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.
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