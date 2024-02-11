https://ria.ru/20240211/bapor-1926637104.html

МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР

МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР - РИА Новости, 11.02.2024

МИД Израиля призвал к отставке генкомиссара БАПОР

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне сообщений о якобы обнаружении туннеля ХАМАС под штаб квартирой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:44

2024-02-11T00:44

2024-02-11T00:44

в мире

израиль

исраэль кац

бапор

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_6:0:2548:1430_1920x0_80_0_0_80004ed74580adc14e447fbac43e3c2d.png

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне сообщений о якобы обнаружении туннеля ХАМАС под штаб квартирой Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Газе заявил в соцсети Х, что отставка генерального комиссара организации Филиппе Лаззарини является "обязательной". Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что якобы обнаружила туннель палестинского движения ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР на территории сектора Газа. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что организация не может подтвердить сообщения о том, что под ее штаб-квартирой в городе Газа находился туннель военной разведки палестинского движения ХАМАС. "Разоблачение глубокой связи штаб-квартиры БАПОР в Газе с ХАМАС, в том числе ее использование для осуществления террористической деятельности, а также в качестве точки доступа к террористическим туннелям, требует немедленных действий. Заявление Лаззарини о неосведомленности не только абсурдно, оно является оскорблением здравого смысла. Его немедленная отставка обязательна", - написал Кац на своей странице. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых его сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября 2023 года и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, Германия, Швеция, Япония и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. СМИ сообщали, что без возобновления финансирования агентство не сможет работать после февраля. Израиль на официальном уровне уже заявил, что будет всячески добиваться прекращения деятельности БАПОР.

https://ria.ru/20240210/postavki-1926600499.html

https://ria.ru/20240210/gaza-1926582405.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, исраэль кац, бапор, оон, хамас