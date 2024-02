https://ria.ru/20240211/avianosets-1926729445.html

СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили

Отбытие британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО отложили в последний момент, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T19:28

2024-02-11T19:28

2024-02-11T19:32

в мире

великобритания

портсмут

европа

нато

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отбытие британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО отложили в последний момент, сообщает газета Telegraph. Ранее ВМС Великобритании сообщали, что авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в эксплуатацию в 2017 году, из-за технических проблем не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender. Вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях должен быть отправлен британский авианосец HMS Prince of Wales. "Отбытие HMS Prince of Wales для того, чтобы возглавить крупнейшее учение НАТО со времен холодной войны, отложили в последнюю минуту", - пишет газета. Отмечается, что корабль должен был отбыть из Портсмута в воскресенье, чтобы возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей, однако отбытие отменили по неизвестным причинам в последний момент. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.

