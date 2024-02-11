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СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили - РИА Новости, 11.02.2024
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19:28 11.02.2024 (обновлено: 19:32 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/avianosets-1926729445.html
СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили
СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили - РИА Новости, 11.02.2024
СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили
Отбытие британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО отложили в последний момент, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T19:28
2024-02-11T19:32
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отбытие британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО отложили в последний момент, сообщает газета Telegraph. Ранее ВМС Великобритании сообщали, что авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в эксплуатацию в 2017 году, из-за технических проблем не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender. Вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях должен быть отправлен британский авианосец HMS Prince of Wales. "Отбытие HMS Prince of Wales для того, чтобы возглавить крупнейшее учение НАТО со времен холодной войны, отложили в последнюю минуту", - пишет газета. Отмечается, что корабль должен был отбыть из Портсмута в воскресенье, чтобы возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей, однако отбытие отменили по неизвестным причинам в последний момент. Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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в мире, великобритания, портсмут , европа, нато
В мире, Великобритания, Портсмут , Европа, НАТО
СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили

Telegraph: отбытие британского авианосца для участия в учениях НАТО отложили

© AFP 2024 / PAUL ELLISБританский авианосец HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AFP 2024 / PAUL ELLIS
Британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отбытие британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в учениях НАТО отложили в последний момент, сообщает газета Telegraph.
Ранее ВМС Великобритании сообщали, что авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в эксплуатацию в 2017 году, из-за технических проблем не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender. Вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях должен быть отправлен британский авианосец HMS Prince of Wales.
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"Отбытие HMS Prince of Wales для того, чтобы возглавить крупнейшее учение НАТО со времен холодной войны, отложили в последнюю минуту", - пишет газета.
Отмечается, что корабль должен был отбыть из Портсмута в воскресенье, чтобы возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей, однако отбытие отменили по неизвестным причинам в последний момент.
Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
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