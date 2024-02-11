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США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда - РИА Новости, 11.02.2024
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16:13 11.02.2024 (обновлено: 16:47 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/ataka-1926706862.html
США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда
США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда - РИА Новости, 11.02.2024
США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда
США в субботу нанесли удары к северу от йеменского города Ходейда по беспилотным надводным суднам, а также ракетам, которые были готовы к пуску, правящего на... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:13
2024-02-11T16:47
в мире
сша
ходейда (город)
военная операция сша и британии в йемене
красное море
ансар алла
йемен
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США в субботу нанесли удары к северу от йеменского города Ходейда по беспилотным надводным суднам, а также ракетам, которые были готовы к пуску, правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM)."Десятого февраля, между 16.00 и 17.00 (совпадает с мск), силы Центрального командования США успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным суднам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам к северу от Ходейна (Йемен), которые были готовы к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
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сша
ходейда (город)
красное море
йемен
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в мире, сша, ходейда (город), военная операция сша и британии в йемене, красное море, ансар алла, йемен, вооруженные силы сша
В мире, США, Ходейда (город), Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море, Ансар Алла, Йемен, Вооруженные силы США
США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда

ВС США заявили, что нанесли удары по кораблям к северу от города Ходейда

© -Йеменская береговая охрана
Йеменская береговая охрана
© -
Йеменская береговая охрана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США в субботу нанесли удары к северу от йеменского города Ходейда по беспилотным надводным суднам, а также ракетам, которые были готовы к пуску, правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Десятого февраля, между 16.00 и 17.00 (совпадает с мск), силы Центрального командования США успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным суднам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам к северу от Ходейна (Йемен), которые были готовы к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.
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Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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