США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда
ВС США заявили, что нанесли удары по кораблям к северу от города Ходейда
© -Йеменская береговая охрана
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Йеменская береговая охрана. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США в субботу нанесли удары к северу от йеменского города Ходейда по беспилотным надводным суднам, а также ракетам, которые были готовы к пуску, правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM).
"Десятого февраля, между 16.00 и 17.00 (совпадает с мск), силы Центрального командования США успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным суднам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам к северу от Ходейна (Йемен), которые были готовы к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.
Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.