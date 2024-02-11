https://ria.ru/20240211/ataka-1926706862.html

США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда

США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда - РИА Новости, 11.02.2024

США раскрыли подробности атаки по кораблям к северу от города Ходейда

США в субботу нанесли удары к северу от йеменского города Ходейда по беспилотным надводным суднам, а также ракетам, которые были готовы к пуску, правящего на... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:13

2024-02-11T16:13

2024-02-11T16:47

в мире

сша

ходейда (город)

военная операция сша и британии в йемене

красное море

ансар алла

йемен

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919801179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6388b3007e13d17dbbbfdf09d757fe2.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США в субботу нанесли удары к северу от йеменского города Ходейда по беспилотным надводным суднам, а также ракетам, которые были готовы к пуску, правящего на севере страны движения "Ансар Алла" (хуситы), следует из сообщения центрального командования ВС США (CENTCOM)."Десятого февраля, между 16.00 и 17.00 (совпадает с мск), силы Центрального командования США успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным суднам и трем мобильным противокорабельным крылатым ракетам к северу от Ходейна (Йемен), которые были готовы к пуску по кораблям в Красном море", - говорится в сообщении CENTCOM в социальной сети X.Как отмечается, эти объекты были обнаружены в контролируемых хуситами районах Йемена. Согласно CENTCOM, они представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в этом регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

сша

ходейда (город)

красное море

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, ходейда (город), военная операция сша и британии в йемене, красное море, ансар алла, йемен, вооруженные силы сша