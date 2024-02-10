https://ria.ru/20240210/zemletryasenie-1926541300.html

На юге Филиппин произошло землетрясение

На юге Филиппин произошло землетрясение - РИА Новости, 10.02.2024

На юге Филиппин произошло землетрясение

На южном филиппинском острове Минданао зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:30

2024-02-10T08:30

2024-02-10T14:35

в мире

филиппины

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На южном филиппинском острове Минданао зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По его данным, землетрясение произошло в 3:32 по времени UTC (6:32 мск) в девяти километрах к югу от населенного пункта Тунгао, где живут 8,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

филиппины

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)