Зеленского поставили на место после его слов о жестком сигнале для России
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о России.
В своем посте глава киевского режима написал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку двустороннего документа об обязательствах в сфере безопасности на основе Вильнюсской декларации G7. По его словам, подобные соглашения должны стать жестким сигналом для России о непоколебимой поддержке Украины со стороны Европы.
"Начинай мирные переговоры, пока еще не поздно. Хватит бросать в мясорубку десятки тысяч мужчин, теперь еще и пожилых", — отреагировал BartemyS.
"Я снова выпрашиваю деньги и оружие, а не веду переговоры, чтобы спасти то, что осталось от моего народа и моей страны "До последнего украинца", — с иронией добавил VernAcular.
"Ты — мерзавец. Из-за тебя ни за что погибают невинные люди!" — возмутился FLCapitalist.
"Сдавайся, и проблема решится", — предложил Ron Wilson.
"Даже украинцы хотят твоей отставки, потому что вы, Байден и Джонсон обрекли их на катастрофические жертвы и разрушения", — поделился мнением John Maskell.
"Ты уничтожаешь Украину в конфликте, в котором не можешь победить. Спаси свой народ", — посоветовал Karaggmartin.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
В конце августа, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.