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Зеленского поставили на место после его слов о жестком сигнале для России - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:35 10.02.2024 (обновлено: 20:51 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926620748.html
Зеленского поставили на место после его слов о жестком сигнале для России
Зеленского поставили на место после его слов о жестком сигнале для России - РИА Новости, 10.02.2024
Зеленского поставили на место после его слов о жестком сигнале для России
Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о России. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T20:35
2024-02-10T20:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о России.В своем посте глава киевского режима написал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку двустороннего документа об обязательствах в сфере безопасности на основе Вильнюсской декларации G7. По его словам, подобные соглашения должны стать жестким сигналом для России о непоколебимой поддержке Украины со стороны Европы."Начинай мирные переговоры, пока еще не поздно. Хватит бросать в мясорубку десятки тысяч мужчин, теперь еще и пожилых", — отреагировал BartemyS. "Я снова выпрашиваю деньги и оружие, а не веду переговоры, чтобы спасти то, что осталось от моего народа и моей страны "До последнего украинца", — с иронией добавил VernAcular. "Ты — мерзавец. Из-за тебя ни за что погибают невинные люди!" — возмутился FLCapitalist. "Сдавайся, и проблема решится", — предложил Ron Wilson."Даже украинцы хотят твоей отставки, потому что вы, Байден и Джонсон обрекли их на катастрофические жертвы и разрушения", — поделился мнением John Maskell. "Ты уничтожаешь Украину в конфликте, в котором не можешь победить. Спаси свой народ", — посоветовал Karaggmartin.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.В конце августа, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
https://ria.ru/20240210/putin-1926613045.html
https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАТО, G7

Зеленского поставили на место после его слов о жестком сигнале для России

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о России.
В своем посте глава киевского режима написал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовку двустороннего документа об обязательствах в сфере безопасности на основе Вильнюсской декларации G7. По его словам, подобные соглашения должны стать жестким сигналом для России о непоколебимой поддержке Украины со стороны Европы.
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"Начинай мирные переговоры, пока еще не поздно. Хватит бросать в мясорубку десятки тысяч мужчин, теперь еще и пожилых", — отреагировал BartemyS.
"Я снова выпрашиваю деньги и оружие, а не веду переговоры, чтобы спасти то, что осталось от моего народа и моей страны "До последнего украинца", — с иронией добавил VernAcular.
"Ты — мерзавец. Из-за тебя ни за что погибают невинные люди!" — возмутился FLCapitalist.
"Сдавайся, и проблема решится", — предложил Ron Wilson.
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"Даже украинцы хотят твоей отставки, потому что вы, Байден и Джонсон обрекли их на катастрофические жертвы и разрушения", — поделился мнением John Maskell.
"Ты уничтожаешь Украину в конфликте, в котором не можешь победить. Спаси свой народ", — посоветовал Karaggmartin.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
В конце августа, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Украины, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть этого процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАТОG7
 
 
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