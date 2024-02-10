https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926563763.html
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.02.2024
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети
Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы". РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:47
2024-02-10T11:47
2024-02-10T11:47
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы"."Время заключить мир. Вы лишитесь Крыма и Донбасса. Это ударит по вам, но мы все избежим Третьей мировой. Это важнее", — написал пользователь."Попроси еще денег", — съязвил другой."Договоритесь о мире. Никаких больше денег для Украины", — отрезал третий."Когда мы получим свои средства обратно?" — задался вопросом читатель."Стремитесь к миру и дайте народу Украины немного отдохнуть... Это безответственно с вашей стороны – приносить в жертву людей только для того, чтобы угодить разжигателям войны в Вашингтоне", — заключили в дискуссии.Накануне президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее.
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Пользователи Х
осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы".
"Время заключить мир. Вы лишитесь Крыма и Донбасса. Это ударит по вам, но мы все избежим Третьей мировой. Это важнее", — написал пользователь.
"Попроси еще денег", — съязвил другой.
"Договоритесь о мире. Никаких больше денег для Украины", — отрезал третий.
Разведка России вскрыла заговор против Зеленского
"Когда мы получим свои средства обратно?" — задался вопросом читатель.
"Стремитесь к миру и дайте народу Украины немного отдохнуть... Это безответственно с вашей стороны – приносить в жертву людей только для того, чтобы угодить разжигателям войны в Вашингтоне", — заключили в дискуссии.
Накануне президент России
Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
заявил, что конфликт Москвы
и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина
начала войну, цель России – прекратить ее.
В Киеве сообщили, что Зеленский хочет сделать шокирующее заявление о России