Рейтинг@Mail.ru
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926563763.html
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.02.2024
Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети
Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы". РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T11:47
2024-02-10T11:47
в мире
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы"."Время заключить мир. Вы лишитесь Крыма и Донбасса. Это ударит по вам, но мы все избежим Третьей мировой. Это важнее", — написал пользователь."Попроси еще денег", — съязвил другой."Договоритесь о мире. Никаких больше денег для Украины", — отрезал третий."Когда мы получим свои средства обратно?" — задался вопросом читатель."Стремитесь к миру и дайте народу Украины немного отдохнуть... Это безответственно с вашей стороны – приносить в жертву людей только для того, чтобы угодить разжигателям войны в Вашингтоне", — заключили в дискуссии.Накануне президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее.
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон
В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Такер Карлсон

Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы".
"Время заключить мир. Вы лишитесь Крыма и Донбасса. Это ударит по вам, но мы все избежим Третьей мировой. Это важнее", — написал пользователь.
"Попроси еще денег", — съязвил другой.
"Договоритесь о мире. Никаких больше денег для Украины", — отрезал третий.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси с послом Украины в США Оксаной Маркаровой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Разведка России вскрыла заговор против Зеленского
24 января, 08:00
"Когда мы получим свои средства обратно?" — задался вопросом читатель.
"Стремитесь к миру и дайте народу Украины немного отдохнуть... Это безответственно с вашей стороны – приносить в жертву людей только для того, чтобы угодить разжигателям войны в Вашингтоне", — заключили в дискуссии.
Накануне президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В Киеве сообщили, что Зеленский хочет сделать шокирующее заявление о России
13 января, 19:49
 
В миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала