https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926563763.html

Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети

Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети - РИА Новости, 10.02.2024

Крым и Донбасс. Слова Зеленского о России вызвали шок в Сети

Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы". РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:47

2024-02-10T11:47

2024-02-10T11:47

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пользователи Х осудили президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о необходимости предотвратить распространение "российской угрозы"."Время заключить мир. Вы лишитесь Крыма и Донбасса. Это ударит по вам, но мы все избежим Третьей мировой. Это важнее", — написал пользователь."Попроси еще денег", — съязвил другой."Договоритесь о мире. Никаких больше денег для Украины", — отрезал третий."Когда мы получим свои средства обратно?" — задался вопросом читатель."Стремитесь к миру и дайте народу Украины немного отдохнуть... Это безответственно с вашей стороны – приносить в жертву людей только для того, чтобы угодить разжигателям войны в Вашингтоне", — заключили в дискуссии.Накануне президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт Москвы и Киева был спровоцирован госпереворотом 2014 года, Украина начала войну, цель России – прекратить ее.

https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html

https://ria.ru/20240113/zelenskiy-1921205102.html

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в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин, такер карлсон