"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный
Полковник Уилкерсон: Залужный рад, что не будет отвечать за фиаско ВСУ
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доволен снятием с должности, поскольку ему не придется нести ответственность за поражение украинских войск, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины", — пояснил он.
По словам военного, сейчас для экс-главкома складывается хорошая ситуация, так как, если потребуется, у него будет высокий политический рейтинг. Зеленский, в свою очередь, находится в отчаянии, о чем говорит его указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, добавил Уилкерсон.
Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.