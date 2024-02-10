https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный

"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный - РИА Новости, 10.02.2024

"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доволен снятием с должности, поскольку ему не придется нести ответственность за поражение украинских... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T16:07

2024-02-10T16:07

2024-02-10T22:37

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александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доволен снятием с должности, поскольку ему не придется нести ответственность за поражение украинских войск, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины", — пояснил он.По словам военного, сейчас для экс-главкома складывается хорошая ситуация, так как, если потребуется, у него будет высокий политический рейтинг. Зеленский, в свою очередь, находится в отчаянии, о чем говорит его указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, добавил Уилкерсон.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.

https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926511703.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины