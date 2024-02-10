Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 10.02.2024 (обновлено: 22:37 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html
"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный
"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный - РИА Новости, 10.02.2024
"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доволен снятием с должности, поскольку ему не придется нести ответственность за поражение украинских... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:07
2024-02-10T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доволен снятием с должности, поскольку ему не придется нести ответственность за поражение украинских войск, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины", — пояснил он.По словам военного, сейчас для экс-главкома складывается хорошая ситуация, так как, если потребуется, у него будет высокий политический рейтинг. Зеленский, в свою очередь, находится в отчаянии, о чем говорит его указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, добавил Уилкерсон.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926511703.html
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный

Полковник Уилкерсон: Залужный рад, что не будет отвечать за фиаско ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доволен снятием с должности, поскольку ему не придется нести ответственность за поражение украинских войск, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Думаю, что Залужный очень проницателен в своих действиях, и он, похоже, не расстроен, что его уволили, ведь теперь он не связан с фиаско Украины", — пояснил он.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Залужный сделал первое заявление после увольнения
9 февраля, 22:12
По словам военного, сейчас для экс-главкома складывается хорошая ситуация, так как, если потребуется, у него будет высокий политический рейтинг. Зеленский, в свою очередь, находится в отчаянии, о чем говорит его указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ, добавил Уилкерсон.

Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.

В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала