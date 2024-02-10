https://ria.ru/20240210/zakonoproekt-1926624263.html

В сенате США назвали законопроект о помощи Украине оскорблением американцев

В сенате США назвали законопроект о помощи Украине оскорблением американцев - РИА Новости, 10.02.2024

В сенате США назвали законопроект о помощи Украине оскорблением американцев

Сенатор Рэнд Пол назвал "прямым оскорблением" каждого американца законопроект о помощи Украине, который, по его словам, выделяет 60 миллиардов долларов "режиму, РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T21:05

2024-02-10T21:05

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ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Сенатор Рэнд Пол назвал "прямым оскорблением" каждого американца законопроект о помощи Украине, который, по его словам, выделяет 60 миллиардов долларов "режиму, печально известному своей коррумпированностью". Сенатор-республиканец от штата Кентукки обратил внимание на то, что билль, обсуждение которого продолжается в субботу, предполагает ассигнование 300 миллионов долларов на охрану украинских границ, игнорируя обстановку на южных рубежах США, которые переживают беспрецедентный натиск нелегальных мигрантов. "Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты, а "болото" (глубинное государство) ничего с этим не делает - только предлагает фейковые реформы", - написал Пол в социальной сети Х. Первоначально деньги на возобновление помощи Украине, а также поддержку Израиля и Тайваня шли одним пакетом с финансированием мер охраны южных рубежей США, но демократическое большинство в сенате решило разделить оба вопроса, убедившись в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы. "Бюджетный законопроект направляет 60 миллиардов долларов сверх уже выделенных 113 миллиардов прямо в закрома режима, печально известного своей коррумпированностью. Одна из многих вопиющих трат ваших трудовых денег: 300 миллионов долларов – на помощь Украине в охране ее границ и развитии верховенства закона", - добавил Пол. Голосование о прекращении обсуждения законопроекта и постановке его на голосование возможно уже в воскресенье. Пол процитировал коллегу и единомышленника Майка Ли, который напомнил, что демократы не в состоянии собственными силами провести документ, и достаточно всего 41 голоса из ста, чтобы его заблокировать. Телеканал C-SPAN подсчитал, что американские сенаторы собрались на субботнюю сессию впервые с 30 сентября 2022 года. Явление это тем более экстраординарное, что в воскресенье состоится "Супербоул" - финальная игра чемпионата Национальной футбольной лиги.

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

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