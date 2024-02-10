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СК задержал экс-директора клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты - РИА Новости, 10.02.2024
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15:06 10.02.2024 (обновлено: 16:50 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/zaderzhanie-1926584912.html
СК задержал экс-директора клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты
СК задержал экс-директора клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты - РИА Новости, 10.02.2024
СК задержал экс-директора клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты
Следственный комитет России задержал бывшего генерального директора и главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского, находившегося в международном... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:06
2024-02-10T16:50
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
москва
олег серебрянский
александр бастрыкин
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
турция
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет России задержал бывшего генерального директора и главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского, находившегося в международном розыске, сообщается в Telegram-канале ведомства."Задержан &lt;...&gt; бывший директор клиники "Медицина 24/7". В Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовного дела в отношении &lt;...&gt; Серебрянского. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", — говорится в заявлении.Отмечается, что Серебрянского задержали в аэропорту по прилете из Турции, после чего поместили в СИЗО. В ближайшее время ему предъявят обвинение.В сентябре 2021 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов. Двоих последних задержали в том же году.По данным следствия, в июле 2019-го фигуранты положили в клинику женщину с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с такими заболеваниями. Пациентка провела без специализированного лечения больше суток. Затем ее перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она умерла.В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этого уголовного дела.Кроме того, СМИ, помимо сообщений о ненадлежащем оказании услуг, публиковали информацию о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева. Его, по словам экс-супруги Анжелы Хачатурян, довели до смерти в "Медицине 24/7".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, москва, олег серебрянский, александр бастрыкин, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), турция
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Москва, Олег Серебрянский, Александр Бастрыкин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Турция
СК задержал экс-директора клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты

СК задержал экс-директора "Медицины 24/7" Серебрянского, находившегося в розыске

© Medica24Олег Серебрянский
Олег Серебрянский
© Medica24
Олег Серебрянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет России задержал бывшего генерального директора и главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского, находившегося в международном розыске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Задержан <...> бывший директор клиники "Медицина 24/7". В Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовного дела в отношении <...> Серебрянского. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что Серебрянского задержали в аэропорту по прилете из Турции, после чего поместили в СИЗО. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
В сентябре 2021 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов. Двоих последних задержали в том же году.
По данным следствия, в июле 2019-го фигуранты положили в клинику женщину с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с такими заболеваниями. Пациентка провела без специализированного лечения больше суток. Затем ее перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она умерла.
В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этого уголовного дела.
Кроме того, СМИ, помимо сообщений о ненадлежащем оказании услуг, публиковали информацию о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева. Его, по словам экс-супруги Анжелы Хачатурян, довели до смерти в "Медицине 24/7".
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоМоскваОлег СеребрянскийАлександр БастрыкинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Турция
 
 
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