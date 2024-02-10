СК задержал экс-директора клиники "Медицина 24/7", где умирали пациенты
СК задержал экс-директора "Медицины 24/7" Серебрянского, находившегося в розыске
© Medica24Олег Серебрянский
© Medica24
Олег Серебрянский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет России задержал бывшего генерального директора и главврача клиники "Медицина 24/7" Олега Серебрянского, находившегося в международном розыске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Задержан <...> бывший директор клиники "Медицина 24/7". В Главном следственном управлении СК продолжается расследование уголовного дела в отношении <...> Серебрянского. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека")", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Серебрянского задержали в аэропорту по прилете из Турции, после чего поместили в СИЗО. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
В сентябре 2021 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Серебрянского. Его, а также завотделением Руслана Павлова и анестезиолога-реаниматолога Павла Наумова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов. Двоих последних задержали в том же году.
По данным следствия, в июле 2019-го фигуранты положили в клинику женщину с острым инфарктом миокарда и острой сердечно-сосудистой недостаточностью, при этом не имея врачей и оборудования для помощи больным с такими заболеваниями. Пациентка провела без специализированного лечения больше суток. Затем ее перевели в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова, где она умерла.
В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этого уголовного дела.
Кроме того, СМИ, помимо сообщений о ненадлежащем оказании услуг, публиковали информацию о возможном мошенничестве с имуществом известного телепродюсера Владимира Арцибашева. Его, по словам экс-супруги Анжелы Хачатурян, довели до смерти в "Медицине 24/7".