https://ria.ru/20240210/zadachi-1926539818.html

Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО

Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО - РИА Новости, 10.02.2024

Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО

С помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:14

2024-02-10T08:14

2024-02-10T10:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. С помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Как отметили в Минобороны РФ, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. В частности, Шойгу отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена. "Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", - сказал министр.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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безопасность, россия, сергей шойгу