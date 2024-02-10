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Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:14 10.02.2024 (обновлено: 10:35 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/zadachi-1926539818.html
Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО
Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО - РИА Новости, 10.02.2024
Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО
С помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:14
2024-02-10T10:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. С помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Как отметили в Минобороны РФ, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. В частности, Шойгу отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена. "Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", - сказал министр.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу назвал задачи, которые нужно решать с помощью БПЛА в СВО

Шойгу: БПЛА в СВО должны решать задачи ретрансляции, управления и наведения

© РИА Новости / Минобороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. С помощью БПЛА нужно решать в ходе спецоперации задачи ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов.
Как отметили в Минобороны РФ, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии.
По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. В частности, Шойгу отметил, что большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена.
"Теперь нам надо переходить к следующему этапу, который называется "решение поступивших в ходе СВО задач". Многие из них вам известны. Это вопросы ретрансляции, управления, наведения, целеуказания", - сказал министр.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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