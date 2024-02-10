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Оппозиция в Венгрии выступила с предложением по избранию президента - РИА Новости, 10.02.2024
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21:34 10.02.2024 (обновлено: 21:35 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html
Оппозиция в Венгрии выступила с предложением по избранию президента
Оппозиция в Венгрии выступила с предложением по избранию президента - РИА Новости, 10.02.2024
Оппозиция в Венгрии выступила с предложением по избранию президента
Оппозиционная венгерская партия "Демократическая коалиция" предлагает прямые выборы следующего президента страны, совместив голосование с выборами в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T21:34
2024-02-10T21:35
в мире
венгрия
будапешт
париж
каталин новак
виктор орбан
ласло кевер
демократическая коалиция
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БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиционная венгерская партия "Демократическая коалиция" предлагает прямые выборы следующего президента страны, совместив голосование с выборами в Европаламент в июне, в отличие от процедуры назначения предыдущих президентов, которых выбирали депутаты парламента, заявила экс-кандидат в премьеры Венгрии от партии Клара Добрев. Ранее в субботу президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии. "Демократическая коалиция" выдвигает инициативу, чтобы народ принял решение о новом президенте республики напрямую!" - написала Добрев в социальной сети Facebook*.Она сообщила, что партия внесет предложение о прямых президентских выборах в парламент Венгрии и предложит провести их в день выборов в Европарламент и муниципальных выборов в стране - 9 июня. По правилам, Новак должна уведомить парламент о своем решении в письменном виде. Весенняя сессия венгерского парламента начнется 26 февраля, о планах созвать внеочередное заседание пока нет информации. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. В марте 2022 года национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодёжи и международных отношений Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этой должности. Президент республики избирается парламентом сроком на пять лет. Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД. С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) в России запрещена как экстремистская
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926532314.html
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в мире, венгрия, будапешт, париж, каталин новак, виктор орбан, ласло кевер, демократическая коалиция, европарламент
В мире, Венгрия, Будапешт, Париж, Каталин Новак, Виктор Орбан, Ласло Кевер, Демократическая коалиция, Европарламент
Оппозиция в Венгрии выступила с предложением по избранию президента

Оппозиционная партия Венгрии выступила за прямые выборы следующего президента

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Будапешт. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиционная венгерская партия "Демократическая коалиция" предлагает прямые выборы следующего президента страны, совместив голосование с выборами в Европаламент в июне, в отличие от процедуры назначения предыдущих президентов, которых выбирали депутаты парламента, заявила экс-кандидат в премьеры Венгрии от партии Клара Добрев.
Ранее в субботу президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии.
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"Демократическая коалиция" выдвигает инициативу, чтобы народ принял решение о новом президенте республики напрямую!" - написала Добрев в социальной сети Facebook*.
Она сообщила, что партия внесет предложение о прямых президентских выборах в парламент Венгрии и предложит провести их в день выборов в Европарламент и муниципальных выборов в стране - 9 июня.
По правилам, Новак должна уведомить парламент о своем решении в письменном виде. Весенняя сессия венгерского парламента начнется 26 февраля, о планах созвать внеочередное заседание пока нет информации. Если национальное собрание примет отставку президента, оно обязано будет объявить новые выборы в течение 30 дней, на этот период временно исполняющим обязанности главы государства станет спикер парламента Ласло Кёвер. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов.
В марте 2022 года национальное собрание Венгрии на заседании выбрало новым президентом страны вице-председателя правящей партии под руководством премьер-министра Виктора Орбана Фидес, министра по делам семьи, молодёжи и международных отношений Каталин Новак. Она стала первой женщиной на этой должности. Президент республики избирается парламентом сроком на пять лет.
Каталин Новак родилась в 1977 году в городе Сегед. Изучала экономику и право в университетах Сегеда, Будапешта и Парижа. Политическую карьеру начала в качестве официального представителя МИД. С 2012 года работала в министерстве трудовых ресурсов Венгрии, где была назначена государственным секретарем по делам семьи и молодежи. Осенью 2017 года была избрана вице-председателем правящей партии Фидес по иностранным делам, а в 2018 году по результатам парламентских выборов стала депутатом Национального собрания Венгрии. В 2020 году Орбан предложил Новак должность министра без портфеля по делам семьи и молодежи.
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В миреВенгрияБудапештПарижКаталин НовакВиктор ОрбанЛасло КеверДемократическая коалицияЕвропарламент
 
 
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