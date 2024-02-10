https://ria.ru/20240210/vengriya-1926618155.html

Экс-глава Минюста Венгрии отозвала депутатский мандат после скандала

Экс-глава Минюста Венгрии отозвала депутатский мандат после скандала - РИА Новости, 10.02.2024

Экс-глава Минюста Венгрии отозвала депутатский мандат после скандала

Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что отказывается от депутатского мандата, не будет возглавлять список венгерской партии "Фидес" на выборах в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T20:14

2024-02-10T20:14

2024-02-10T21:33

венгрия

в мире

каталин новак

европарламент

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БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что отказывается от депутатского мандата, не будет возглавлять список венгерской партии "Фидес" на выборах в Европарламент и уходит из политики из-за того, что вслед за президентом страны Каталин Новак подписала помилование замешанному в педофилии.Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии."Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента. Я ухожу из политической жизни, отказываюсь от депутатского мандата и от руководства списком (партии на выборах - ред.) в Европарламент", - написала Варга в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Она объяснила, что для вступления в силу президентского помилования необходима была контрподпись министра юстиции, которую она и поставила.В последние дни в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призвали Новак уйти в отставку. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг заявил, что инициирует поправку в конституцию страны о том, что педофилы не могут быть помилованы.Юдит Варга родилась в 1980 году. По окончании университета работала адвокатом, с 2009 по 2018 год - политический советник венгерского депутата Европарламента, впоследствии - госсекретарь по делам Евросоюза. С 2019 года занимала должность министра юстиции, член партии "Фидес". Ушла в отставку с поста министра 31 июля 2023 года, чтобы возглавить список венгерской партии "Фидес" на выборах в Европарламент. После отставки с поста министра занимала должность председателя комитета парламента по делам Европы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240128/semya-1923885894.html

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венгрия, в мире, каталин новак, европарламент