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Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку - РИА Новости, 10.02.2024
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19:37 10.02.2024 (обновлено: 21:47 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926615220.html
Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку
Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку - РИА Новости, 10.02.2024
Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку
Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку, об этом она заявила в эфире телеканала М1. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T19:37
2024-02-10T21:47
венгрия
в мире
каталин новак
будапешт
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 10 фев — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку, об этом она заявила в эфире телеканала М1."Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", — сказала она.Как пояснила сама политик, она приняла такое решение, полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей."Я была неправа, потому что решение о помиловании и недостаток оснований позволили вызвать сомнение в нулевой толерантности к педофилии. Здесь нет никаких сомнений и быть не может. Я бы никогда не простила того, кто, по моему мнению, подвергает детей физическому или моральному насилию", — отметила Новак.По ее словам, совершив ошибку, президент страны обязан взять на себя ответственность. Она попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициировал поправку в конституцию страны о запрете помилования педофилов.Новак вступила в должность в 2022 году, став, таким образом, первой женщиной на посту президента в истории республики. Она не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также называла российскую экономику одной из ведущих в мире и выступала против отмены русской культуры.
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926618155.html
https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html
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венгрия, в мире, каталин новак, будапешт, виктор орбан, украина
Венгрия, В мире, Каталин Новак, Будапешт, Виктор Орбан, Украина
Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак подала в отставку после скандала с помилованием

© AP Photo / Efrem LukatskyКаталин Новак
Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 фев — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку, об этом она заявила в эфире телеканала М1.
"Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", — сказала она.
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В последние дни в Венгрии разгорелся скандал после появления информации о том, что в апреле прошлого года Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего замглавы детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Сообщается, что это произошло перед визитом в Будапешт папы римского.

Как пояснила сама политик, она приняла такое решение, полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей.
"Я была неправа, потому что решение о помиловании и недостаток оснований позволили вызвать сомнение в нулевой толерантности к педофилии. Здесь нет никаких сомнений и быть не может. Я бы никогда не простила того, кто, по моему мнению, подвергает детей физическому или моральному насилию", — отметила Новак.
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По ее словам, совершив ошибку, президент страны обязан взять на себя ответственность. Она попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.
В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициировал поправку в конституцию страны о запрете помилования педофилов.
Новак вступила в должность в 2022 году, став, таким образом, первой женщиной на посту президента в истории республики. Она не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также называла российскую экономику одной из ведущих в мире и выступала против отмены русской культуры.
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