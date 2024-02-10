https://ria.ru/20240210/vengriya-1926615220.html

Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку

Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку - РИА Новости, 10.02.2024

Президент Венгрии заявила, что уходит в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку, об этом она заявила в эфире телеканала М1. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T19:37

2024-02-10T19:37

2024-02-10T21:47

венгрия

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каталин новак

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БУДАПЕШТ, 10 фев — РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку, об этом она заявила в эфире телеканала М1."Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики", — сказала она.Как пояснила сама политик, она приняла такое решение, полагая, что осужденный не злоупотреблял зависимым положением детей."Я была неправа, потому что решение о помиловании и недостаток оснований позволили вызвать сомнение в нулевой толерантности к педофилии. Здесь нет никаких сомнений и быть не может. Я бы никогда не простила того, кто, по моему мнению, подвергает детей физическому или моральному насилию", — отметила Новак.По ее словам, совершив ошибку, президент страны обязан взять на себя ответственность. Она попросила прощения и заявила, что не считает себя способной продолжать исполнять обязанности в соответствии с присягой.В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициировал поправку в конституцию страны о запрете помилования педофилов.Новак вступила в должность в 2022 году, став, таким образом, первой женщиной на посту президента в истории республики. Она не раз призывала к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, а также называла российскую экономику одной из ведущих в мире и выступала против отмены русской культуры.

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926618155.html

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926626269.html

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венгрия, в мире, каталин новак, будапешт, виктор орбан, украина