https://ria.ru/20240210/vengriya-1926532314.html

Сийярто заявил, что Венгрия подвергается "огромной атаке" из-за Украины

Сийярто заявил, что Венгрия подвергается "огромной атаке" из-за Украины - РИА Новости, 10.02.2024

Сийярто заявил, что Венгрия подвергается "огромной атаке" из-за Украины

Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за скорейшие мирные переговоры по Украине, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T05:09

2024-02-10T05:09

2024-02-10T09:52

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НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. Венгрия подвергается мощным нападкам со стороны евроатлантического сообщества из-за того, что выступает за скорейшие мирные переговоры по Украине, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, Венгрия всегда была уверена, что единственный способ спасти жизни людей — как можно скорее прекратить конфликт на Украине. "И единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. Это наша позиция", — сказал Сийярто. "Нужно понимать, что мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе", — подчеркнул он.Это, однако, по его словам, не мешает Будапешту говорить "то, что он думает". При этом Сийярто заявил, что видит, "что большинство стран хотели бы, чтобы" этот конфликт завершился.

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926527543.html

https://ria.ru/20240207/oon-1926007704.html

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