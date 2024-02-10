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СМИ: рост цен на жилье в Анталье привел к оттоку россиян - РИА Новости, 10.02.2024
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13:53 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926574606.html
СМИ: рост цен на жилье в Анталье привел к оттоку россиян
СМИ: рост цен на жилье в Анталье привел к оттоку россиян - РИА Новости, 10.02.2024
СМИ: рост цен на жилье в Анталье привел к оттоку россиян
Рост цен на жилье в турецкой курортной Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:53
2024-02-10T13:53
турция
россия
в мире
анталья (провинция)
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Рост цен на жилье в турецкой курортной Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного туристами региона Турции сократилось на 40 тысяч человек, пишет в субботу газета Posta. Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах. "Рост цен на жилье в Анталье в долларовом эквиваленте также затронул иммигрантов из России и Украины в 2023 году. Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталии, 10 кварталов были закрыты для иностранцев с видом на жительство, а в других кварталах россияне начали мигрировать в другие страны из-за непродления срока действия вида на жительство. За последний год численность иностранного населения, постоянно проживающего в Анталии, сократилась на 40 тысяч человек", - пишет издание. Газета отмечает, что турецкая курортная Анталья является наиболее предпочтительным местом отдыха для граждан из стран СНГ, особенно россиян. "Постоянное иностранное население Антальи, составлявшее 94 тысячи человек в 2020 году, увеличилось до 136 тысяч 946 человек в 2021 году и 172 тысяч 487 человек в 2022 году. В связи с удвоением иностранного населения за два года, особенно после миграции из России и Украины, цены на жилье и аренду в Анталии выросли астрономически. В городе, особенно в прибрежных районах, захотели получить должность государственные служащие, такие как полицейские и учителя, которые живут в съемном жилье. Те, кто хотел сдать свои дома по высоким ценам приезжим из России и Украины, выселяли жильцов из дома или обращались в суд", - отмечает газета. По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926557719.html
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турция
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анталья (провинция)
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турция, россия, в мире, анталья (провинция)
Турция, Россия, В мире, Анталья (провинция)
СМИ: рост цен на жилье в Анталье привел к оттоку россиян

Posta: рост цен на жилье в Анталье привел к миграции россиян в другие страны

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Анталья. Архивное фото
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Рост цен на жилье в турецкой курортной Анталье привел к миграции россиян в другие страны, за последний год численность иностранного населения излюбленного туристами региона Турции сократилось на 40 тысяч человек, пишет в субботу газета Posta.
Турецкие власти в январе 2023 года ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство: поданные не по назначению заявки отклоняются, без доказательств пребывания в Турции в качестве туриста туристический ВНЖ не выдают. С 16 октября турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить ВНЖ по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
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"Рост цен на жилье в Анталье в долларовом эквиваленте также затронул иммигрантов из России и Украины в 2023 году. Чтобы остановить рост цен на жилье и аренду в Анталии, 10 кварталов были закрыты для иностранцев с видом на жительство, а в других кварталах россияне начали мигрировать в другие страны из-за непродления срока действия вида на жительство. За последний год численность иностранного населения, постоянно проживающего в Анталии, сократилась на 40 тысяч человек", - пишет издание.
Газета отмечает, что турецкая курортная Анталья является наиболее предпочтительным местом отдыха для граждан из стран СНГ, особенно россиян.
"Постоянное иностранное население Антальи, составлявшее 94 тысячи человек в 2020 году, увеличилось до 136 тысяч 946 человек в 2021 году и 172 тысяч 487 человек в 2022 году. В связи с удвоением иностранного населения за два года, особенно после миграции из России и Украины, цены на жилье и аренду в Анталии выросли астрономически. В городе, особенно в прибрежных районах, захотели получить должность государственные служащие, такие как полицейские и учителя, которые живут в съемном жилье. Те, кто хотел сдать свои дома по высоким ценам приезжим из России и Украины, выселяли жильцов из дома или обращались в суд", - отмечает газета.
По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Еще в начале 2023 года россияне возглавляли список иностранцев с ВНЖ, по итогам года они на втором месте после граждан Туркмении. За год число россиян с ВНЖ упало на 34% до чуть более 100 тысяч.
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