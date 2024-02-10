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Посол рассказал об искателях приключений среди российских туристов в Турции - РИА Новости, 10.02.2024
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Туризм
 
10:39 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926557719.html
Посол рассказал об искателях приключений среди российских туристов в Турции
Посол рассказал об искателях приключений среди российских туристов в Турции - РИА Новости, 10.02.2024
Посол рассказал об искателях приключений среди российских туристов в Турции
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости посетовал на наличие среди российских туристов "искателей приключений" в местах с "нехорошей криминальной РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:39
2024-02-10T10:39
туризм
турция
россия
алексей ерхов
новости - туризм
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости посетовал на наличие среди российских туристов "искателей приключений" в местах с "нехорошей криминальной обстановкой". "Я бы не сказал, что (криминальные случаи с российскими туристами – ред.) участились. Они, к сожалению, всегда были и, наверное, будут, потому что здесь, опять-таки к сожалению, работает арифметический принцип: чем больше туристов, тем больше с ними происходит приключений. Иногда по воле случая, иногда по вине их самих. Конечно, бывают поистине трагические истории – идёт автобус, везёт туристов в аэропорт, водитель засыпает, и автобус либо падает в овраг, либо врезается в опору моста. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Судьба, "кысмет", как говорят турки. Хотя, конечно, поле для работы с турагентствами все равно есть, хотя бы на предмет того, чтобы водители не засыпали", - рассказал дипломат. По его словам, бывают и другие случаи. "Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты? И тем более в тех местах, где маршрутов-то толком нет. Или искать приключений не просто вне отелей, а именно в местах с нехорошей криминальной обстановкой?" - задался вопросом посол.
https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html
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турция, россия, алексей ерхов, новости - туризм
Туризм, Турция, Россия, Алексей Ерхов, Новости - Туризм
Посол рассказал об искателях приключений среди российских туристов в Турции

Посол в Турции Ерхов отметил наличие среди туристов из РФ искателей приключений

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости посетовал на наличие среди российских туристов "искателей приключений" в местах с "нехорошей криминальной обстановкой".
«
"Я бы не сказал, что (криминальные случаи с российскими туристами – ред.) участились. Они, к сожалению, всегда были и, наверное, будут, потому что здесь, опять-таки к сожалению, работает арифметический принцип: чем больше туристов, тем больше с ними происходит приключений. Иногда по воле случая, иногда по вине их самих. Конечно, бывают поистине трагические истории – идёт автобус, везёт туристов в аэропорт, водитель засыпает, и автобус либо падает в овраг, либо врезается в опору моста. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Судьба, "кысмет", как говорят турки. Хотя, конечно, поле для работы с турагентствами все равно есть, хотя бы на предмет того, чтобы водители не засыпали", - рассказал дипломат.
По его словам, бывают и другие случаи.
"Ну, скажите на милость, зачем в одиночку, тем более в малоблагоприятных погодных условиях, выходить на пешеходные туристические маршруты? И тем более в тех местах, где маршрутов-то толком нет. Или искать приключений не просто вне отелей, а именно в местах с нехорошей криминальной обстановкой?" - задался вопросом посол.
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