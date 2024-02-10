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Посол в Анкаре назвал причины осложнения торговых отношений России и Турции - РИА Новости, 10.02.2024
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07:11 10.02.2024 (обновлено: 10:29 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/turtsiya-1926535952.html
Посол в Анкаре назвал причины осложнения торговых отношений России и Турции
Посол в Анкаре назвал причины осложнения торговых отношений России и Турции - РИА Новости, 10.02.2024
Посол в Анкаре назвал причины осложнения торговых отношений России и Турции
Ужесточение санкций США в конце прошлого года привело к серьезным трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T07:11
2024-02-10T10:29
россия
турция
алексей ерхов
санкции в отношении россии
владимир путин
в мире
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Ужесточение санкций США в конце прошлого года привело к серьезным трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой. "В конце года – ужесточение американских санкций, которое привело к возникновению очень серьезных трудностей в двусторонних торгово-экономических отношениях. Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания. В общем на турецком направлении у нашей дипломатии всегда есть поле для деятельности. Скучать не приходится", - сказал дипломат. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января. Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
https://ria.ru/20240207/turtsiya-1926020272.html
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россия, турция, алексей ерхов, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Алексей Ерхов, Санкции в отношении России, Владимир Путин, В мире
Посол в Анкаре назвал причины осложнения торговых отношений России и Турции

Посол: ужесточение санкций США затрудняет торговые отношения России и Турции

© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Ужесточение санкций США в конце прошлого года привело к серьезным трудностям в торгово-экономических отношениях России и Турции, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведет диалог с Анкарой.
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"В конце года – ужесточение американских санкций, которое привело к возникновению очень серьезных трудностей в двусторонних торгово-экономических отношениях. Этим всем приходится заниматься помимо, разумеется, текущей работы по обеспечению делегационного обмена, защиты прав и интересов наших граждан, их консульского обслуживания. В общем на турецком направлении у нашей дипломатии всегда есть поле для деятельности. Скучать не приходится", - сказал дипломат.
Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января.
Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
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Источник: Путин в ходе визита в Турцию обсудит дорожную карту газового хаба
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РоссияТурцияАлексей ЕрховСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинВ мире
 
 
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