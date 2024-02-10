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Посол призвал российских туристов страховаться в Турции - РИА Новости, 10.02.2024
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Туризм
 
10:53 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/turisty-1926559224.html
Посол призвал российских туристов страховаться в Турции
Посол призвал российских туристов страховаться в Турции - РИА Новости, 10.02.2024
Посол призвал российских туристов страховаться в Турции
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости призвал российских туристов страховаться и уважать законы Турции при посещении страны, по его словам, не... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T10:53
2024-02-10T10:53
туризм
новости - туризм
турция
россия
алексей ерхов
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости призвал российских туристов страховаться и уважать законы Турции при посещении страны, по его словам, не стоит "испытывать судьбу". "Позаботьтесь о себе, купите хотя бы самую простую страховку. А то вот последний пример. Мужчина, казалось бы, в самом расцвете сил приехал без всякой страховки. А через несколько дней здесь у него диагностировали печеночную кому, цирроз печени и гепатит С. Его везут в палату интенсивной терапии и счет за медицинские услуги, который вынуждены оплачивать родственники, буквально астрономический, и к тому же с каждым днем увеличивается. Неужели стоит так испытывать судьбу?" - вопросил дипломат. Посол рассказал о нашумевшей истории с туркомпанией "Колибри Тур", которая завозила на отдых в Турцию несовершеннолетних граждан России. В августе российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как информировало Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". "Когда отель отказался размещать прибывших по причине непоступления от компании финансового платежа, дети оказались на улице, при этом компания и ее сотрудники повели себя не вполне адекватно, и нашим дипломатам Генконсульства в Анталье пришлось брать на себя размещение, контроль за пребыванием детей в Турции и их выездом в Россию", - рассказал дипломат. "А сколько случаев возникает от того, что наши предприимчивые граждане, приехав в Турцию, начинают "разворачиваться" здесь, предлагать другим соотечественникам самые разные услуги, при этом не имея разрешения от властей на такого рода деятельность: от такси до риелторской помощи, вплоть до содействия в организации приезда нелегальных мигрантов. Недавно двоих наших граждан задержали по этой статье", - добавил он. "Выводы мои просты. Во-первых, страхуйтесь. Кто знает, что с вами случится? Во-вторых, попросту говоря, не нарывайтесь сами. И в России можно легко "огрести", но здесь вы не у себя дома. К вам повышенное внимание местных жителей. И поэтому к своему поведению вам надо бы относиться вдвойне взыскательно. В-третьих, не ленитесь, лишний раз проверяйте, кому вы доверяете своих детей. Ваши же дети!" - призвал Ерхов. "И последнее, но столь же важное. Напомню слова нашего гениального Владимира Высоцкого... У него есть замечательная фраза, как инструктировали человека перед поездкой за рубеж: "Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать". Пожалуйста, уважайте людей, законы, порядки и обычаи той страны, куда вы едете. И тогда хозяева в полной мере ответят вам своим традиционным турецким гостеприимством", - резюмировал посол.
https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html
https://ria.ru/20231222/strakhi-1917242419.html
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новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Алексей Ерхов
Посол призвал российских туристов страховаться в Турции

Ерхов призвал российских туристов страховаться в Турции и не испытывать судьбу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдых российских туристов в Турции
Отдых российских туристов в Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Отдых российских туристов в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью РИА Новости призвал российских туристов страховаться и уважать законы Турции при посещении страны, по его словам, не стоит "испытывать судьбу".
"Позаботьтесь о себе, купите хотя бы самую простую страховку. А то вот последний пример. Мужчина, казалось бы, в самом расцвете сил приехал без всякой страховки. А через несколько дней здесь у него диагностировали печеночную кому, цирроз печени и гепатит С. Его везут в палату интенсивной терапии и счет за медицинские услуги, который вынуждены оплачивать родственники, буквально астрономический, и к тому же с каждым днем увеличивается. Неужели стоит так испытывать судьбу?" - вопросил дипломат.
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Посол рассказал о нашумевшей истории с туркомпанией "Колибри Тур", которая завозила на отдых в Турцию несовершеннолетних граждан России.
В августе российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как информировало Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж".
"Когда отель отказался размещать прибывших по причине непоступления от компании финансового платежа, дети оказались на улице, при этом компания и ее сотрудники повели себя не вполне адекватно, и нашим дипломатам Генконсульства в Анталье пришлось брать на себя размещение, контроль за пребыванием детей в Турции и их выездом в Россию", - рассказал дипломат.
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"А сколько случаев возникает от того, что наши предприимчивые граждане, приехав в Турцию, начинают "разворачиваться" здесь, предлагать другим соотечественникам самые разные услуги, при этом не имея разрешения от властей на такого рода деятельность: от такси до риелторской помощи, вплоть до содействия в организации приезда нелегальных мигрантов. Недавно двоих наших граждан задержали по этой статье", - добавил он.
"Выводы мои просты. Во-первых, страхуйтесь. Кто знает, что с вами случится? Во-вторых, попросту говоря, не нарывайтесь сами. И в России можно легко "огрести", но здесь вы не у себя дома. К вам повышенное внимание местных жителей. И поэтому к своему поведению вам надо бы относиться вдвойне взыскательно. В-третьих, не ленитесь, лишний раз проверяйте, кому вы доверяете своих детей. Ваши же дети!" - призвал Ерхов.
"И последнее, но столь же важное. Напомню слова нашего гениального Владимира Высоцкого... У него есть замечательная фраза, как инструктировали человека перед поездкой за рубеж: "Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать". Пожалуйста, уважайте людей, законы, порядки и обычаи той страны, куда вы едете. И тогда хозяева в полной мере ответят вам своим традиционным турецким гостеприимством", - резюмировал посол.
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