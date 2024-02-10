https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926585053.html

Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ

Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ

Российские военные за неделю поразили две украинские пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T15:08

2024-02-10T15:08

2024-02-10T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

зрк с-300

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю поразили две украинские пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. "За прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф