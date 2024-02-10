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Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ
Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ
Российские военные за неделю поразили две украинские пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T15:08
2024-02-10T15:08
2024-02-10T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские военные за неделю поразили две украинские пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ, сообщило в субботу в сводке министерство обороны РФ. "За прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
Российские военные за неделю поразили восемь складов боеприпасов ВСУ
МО: ВС РФ за неделю поразили 8 складов боеприпасов ВСУ и 2 установки ЗРК С-300