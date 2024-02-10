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Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 10.02.2024 (обновлено: 15:14 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926583887.html
Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ
Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ
Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ, заняли более выгодные позиции, потери Украины составили более 2190 военнослужащих, два РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:58
2024-02-10T15:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ, заняли более выгодные позиции, потери Украины составили более 2190 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ.&quot;На Донецком направлении подразделения &quot;Южной&quot; группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики&quot;, - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР."Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ

МО РФ: на Донецком направлении ВСУ за неделю потеряли более 2190 военнослужащих

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ, заняли более выгодные позиции, потери Украины составили более 2190 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ.
«

"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР.
"Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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