https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926583887.html

Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ

Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ

Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ, заняли более выгодные позиции, потери Украины составили более 2190 военнослужащих, два РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:58

2024-02-10T14:58

2024-02-10T15:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские войска на Донецком направлении за неделю отразили 26 атак ВСУ, заняли более выгодные позиции, потери Украины составили более 2190 военнослужащих, два танка, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили 26 атак противника в районах населенных пунктов Красное, Ленинское, Клещеевка, Шумы и Победа Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богдановка, Новый, Курдюмовка, Новгородское, Белогоровка, Андреевка, Георгиевка и Катериновка ДНР."Потери противника составили более 2190 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)