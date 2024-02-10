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Киев потерял более 245 военных на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 10.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 10.02.2024 (обновлено: 15:03 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926583779.html
Киев потерял более 245 военных на Херсонском направлении за неделю
Киев потерял более 245 военных на Херсонском направлении за неделю - РИА Новости, 10.02.2024
Киев потерял более 245 военных на Херсонском направлении за неделю
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за неделю более 245 украинских военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T14:57
2024-02-10T15:03
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за неделю более 245 украинских военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны России."На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая балка, Антоновка и Станислав Херсонской области. Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, В мире
Киев потерял более 245 военных на Херсонском направлении за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 245 военных на Херсонском направлении за неделю

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за неделю более 245 украинских военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS, сообщило Минобороны России.
"На Херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й, 124-й бригад теробороны, 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Токаревка, Золотая балка, Антоновка и Станислав Херсонской области. Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, семь лодок, шесть орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS", — говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаВ мире
 
 
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