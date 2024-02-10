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Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926547026.html
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2024
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:20
2024-02-10T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области. По информации российского военного ведомства, операторы боевых беспилотников нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ и выбили украинских военных из укрытия.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
харьковская область
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в районе Берестового
Уничтожение опорного пункта ВСУ в районе Берестового
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области

МО РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Берестового

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области.
По информации российского военного ведомства, операторы боевых беспилотников нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ и выбили украинских военных из укрытия.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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