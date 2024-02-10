https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926547026.html

Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2024

Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:20

2024-02-10T09:20

2024-02-10T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области. По информации российского военного ведомства, операторы боевых беспилотников нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ и выбили украинских военных из укрытия.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение опорного пункта ВСУ в районе Берестового Уничтожение опорного пункта ВСУ в районе Берестового 2024-02-10T09:20 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф