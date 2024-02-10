https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926547026.html
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 10.02.2024
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:20
2024-02-10T09:20
2024-02-10T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения огневых точек, укрытий украинских военных на опорном пункте в районе Берестового Харьковской области. По информации российского военного ведомства, операторы боевых беспилотников нанесли точные удары по опорному пункту ВСУ и выбили украинских военных из укрытия.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение опорного пункта ВСУ в районе Берестового
Уничтожение опорного пункта ВСУ в районе Берестового
2024-02-10T09:20
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало видео уничтожения опорника ВСУ в Харьковской области
МО РФ опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ в районе Берестового