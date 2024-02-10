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Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 10.02.2024 (обновлено: 06:36 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926534270.html
Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве
Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 10.02.2024
Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве
Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T06:32
2024-02-10T06:36
специальная военная операция на украине
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 10 фев — РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Аид". Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой группы БПЛА спецназа "Ахмат", корректирующей работу артиллерии по укрепрайону с военнослужащими ВСУ. Согласно данным с беспилотника, в блиндажах, по которым велся огонь, было не менее 10 украинских военнослужащих. "Работаем 152-ой артиллерией по укрепрайону противника, который они усиливали ночью. Сейчас мы им объясним, что окапываться на нашей территории не надо, мы этого не любим", — прокомментировал командир группы свои действия перед корректировкой огня по противнику. "Аид" рассказал, что российская артиллерия ежедневно уничтожает укрепрайоны противника в данном районе. По его словам, ВСУ создали протяженную сеть укреплений на Кременском участке фронта, местами системы блиндажей достигают четырех километров.
https://ria.ru/20240210/spetsoperatsiya-1926532167.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве

Командир: бойцы "Ахмата" уничтожили укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 10 фев — РИА Новости. Группа "Аида" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат" уничтожила укрепрайон ВСУ в Серебрянском лесничестве, рассказал РИА Новости командир подразделения с позывным "Аид".
Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой группы БПЛА спецназа "Ахмат", корректирующей работу артиллерии по укрепрайону с военнослужащими ВСУ. Согласно данным с беспилотника, в блиндажах, по которым велся огонь, было не менее 10 украинских военнослужащих.
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"Работаем 152-ой артиллерией по укрепрайону противника, который они усиливали ночью. Сейчас мы им объясним, что окапываться на нашей территории не надо, мы этого не любим", — прокомментировал командир группы свои действия перед корректировкой огня по противнику.
"Аид" рассказал, что российская артиллерия ежедневно уничтожает укрепрайоны противника в данном районе. По его словам, ВСУ создали протяженную сеть укреплений на Кременском участке фронта, местами системы блиндажей достигают четырех километров.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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